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Yenimahalle Belediyesi’nin 2022 Mali Bütçesi Onaylandı

Yenimahalle Belediyesi 2022 Yılı Mali Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Yenimahalle Belediyesi’nin 2022 Mali Bütçesi Onaylandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan toplantıda Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören belediyelerinin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. 

Yenimahalle Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin 720 milyon 500 bin liralık Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclisten kabul gördü.

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Ankara’ya hizmet etmek hepimizin boynunun borcu

Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bütçesi onaylanan diğer belediyeleri de tebrik ederek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem gelirler, vatandaşlardan aldığımız vergiler açısından hem de giderler açısından ciddi bir imtihanla karşı karşıyayız. Bu bütçeleri bürokratlarımız, belediye başkanlarımız doğru kullanmak zorunda. Kentlerimizin refahını ve vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu kentleri yaratabilmemiz için çok ciddi harcamalar yapmak zorundayız. Masraflarımız her geçen gün ciddi bir şekilde artıyor. Seçimlerde vatandaşlara verdiğimiz sözler, devam eden yatırımlarımız var. Onları da gerçekleştirmek zorundayız. Onun için bütçeleri kullanacak olan gerek ilçe gerek büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımın bu sene daha dikkatli olmaları gerektiğine yürekten inanıyorum. Ankara’ya hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Ama belediyelerimizi de ekonomik olarak ayakta tutmak hepimizin görevi. Bunu başaracağımıza, bu sıkıntıların el birliğiyle geçeceğine ve ülkemizin refaha ereceği günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Mecliste kabul gören bütün belediyelerin bütçelerinin Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

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