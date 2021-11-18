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Yenimahalle Belediyesi’nin Öğrenci Misafirhanelerine Kayıtlar Devam Ediyor

Misafirhane için Yenimahalle Belediyesi’nin internet sitesinden online olarak başvuru yapan 60 öğrenci, misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı. İlk etapta 25 öğrencinin yerleştirildiği misafirhanelere kayıtlar devam ediyor.
Yenimahalle Belediyesi’nin Öğrenci Misafirhanelerine Kayıtlar Devam Ediyor

Yenimahalle Öğrenci Misafirhanelerine Denizli, Kayseri, Trabzon, Nevşehir, Amasya, Mersin, Aydın, Afyon, İzmir, Konya, Çanakkale ve Aksaray’dan gelen öğrenciler, konaklamak için kendilerine destek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

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Öğrenciler, “KYK’ya bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamadık. KYK yurtları yetersiz kaldı. Ev tutmaya kalktık, kiralar yüksek ayrıca çoğu ev sahibi de öğrenciye evini kiralamak istemiyor. Özel yurtlar zaten ateş pahası. Bizler ne yapalım eğitimimizi yarıda mı bırakalım? Bizlerin okumaya hakkı yok mu? Biz bu sorunlarla uğraşırken Yenimahalle Belediyesi’nin misafirhane açtığını duyduk, başvurduk. Başkan Fethi Yaşar’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere umut oldu. Yoksa bizler penceresiz evlerde okumaya çalışacaktık. Yenimahalle’ye gelip misafirhaneyi gördüğümüzde çok sevindik, kalacağımız yeri çok beğendik. Allah razı olsun” dedi.

“Bizler daima onların yanında olacağız”

Öğrenci dostu bir belediye olduklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediye olarak Ankara’ya okumaya gelen ancak barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için konaklama imkanı sağlamaya başladık. Başvuruda bulunan öğrencilerimizin bir kısmı yerleşti. Yerleşmeye de devam edecek. Çocuklarımız Türkiye’nin geleceği ve onlar bu geleceği inşa ederken bizler her zaman onların yanında olacağız” diye konuştu.

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