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Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılım hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım

Başantrenör Serdar Eler, "Yenimahalle Belediyespor 10. sezonunda. Ben de 10 sezondur bu takımın başındayım. Genç ve dinamik bir takımız. Her sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupaları ilk hedefimiz." dedi.

Çoğunluğu yerli genç bir takım kurduklarını vurgulayan Eler, "Bu sezon 9 yeni transfer yaptık. Yabancı oyuncumuz yok, transferlerimizin hepsi yerli. Çok genç bir takımla sezona başladık. İlk etaptaki amacımız Türkiye liginde ilk 5'e kalabilmek ve Avrupa kupalarına gidebilmek. Avrupa'da ülkemizi, Ankara'mızı temsil etmek istiyoruz. Hedefimizi bu şekilde belirledik." diye konuştu.

"Yaş ortalaması 22,7 oldu"

Serdar Eler, kadın hentbolunda Ankara ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden nadir takımlardan biri olduklarını kaydetti.

Takımın uzun yıllardan sonra genç bir yaş ortalaması yakaladığına dikkati çeken Eler, "Takımımızın yaş ortalaması 22,7 oldu. Profesyonel ligler için genç bir kadro sayılabilir. Oyuncularımızın çoğu yerli ve alt yapıdan geliyor. Dışarıdan aldığımız oyuncular da çok değerli isimler. Bir eksiklik varsa, onun da tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çok çalışıyorlar. Özellikle kadın sporunda rol model olacak bir yapılanmamız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlerin gevşediğini ve taraftarların artık tribünlerde maç izleyebildiğini anımsatan Eler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaralı taraftarları Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na destek için tribünlere bekliyoruz. Sizler de gözlemliyorsunuz, Kovid-19 salgını biraz gevşedi, seyirci de gelmeye başladı. Gönlümüzden geçen, hentbolun layık olduğu noktaya ulaşması. Yenimahalle Belediyespor, Ankara hentbolunda her zaman lokomotif bir takım olmuştur. Ancak 'Şampiyon olacağız' demek şimdilik çok iddialı bir cümle olabilir. Dengeli konuşmak gerek. Ankara EGO Kulübü de bu sezon çok iddialı. Geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk elde ettiler. Bu sene de Süper Lig'de oynayacaklar. Bizim hedefimiz ilk 3 ya da ilk 5 içinde yer almak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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