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Yenimahalle Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, yeni yılın ilk minik konuklarını ağırladı.
Yenimahalle Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 2017 yılında çocuklara armağan ettiği müzede, Dr. Ümit Yaşar Ortaokulu’ndan gelen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yeni yıla keşfederek girdiler

Yıl boyunca çocuklara ev sahipliği yapan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, yeni yıla da çocuklarla birlikte “Merhaba” dedi. Pinokyo ve Doğruluk alanında interaktif olarak Pinokyo masalını canlandıran çocuklar, sonrasında Planetaryum ve Uzay Merkezi alanında gezegenleri daha yakından tanıma fırsatı buldu. 

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Yeni yıl pastasını hep birlikte kestiler

Atölyede yeni yıl çerçevelerini tasarlayan çocuklar,  etkinlik atölyesine geçerek müze ekibiyle birlikte pasta kesti. Çocuklar, kağıtlara yazdıkları dileklerini dilek ağacına astı. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklar, belediye tarafından hediye edilen  ‘Nutuk’ kitaplarıyla müzeden mutlulukla ayrıldı.

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