Yenimahalle Devlet Hastaneleri Listesi.. Yenimahalle'deki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Yenimahalle Devlet Hastanelerinin İsimleri Neler? Yenimahalle'de kaç tane Devlet Hastanesi var? Yenimahalle'deki hastaneler, Yenimahalle'deki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Yenimahalle Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Yenimahalle'de kaç tane Devlet Hastanesi var? Yenimahalle'deki hastaneler, Yenimahalle'deki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Yenimahalle Devlet Hastanesi, Yenimahalle'deki Devlet Hastaneleri nerede? Yenimahalle Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Yenimahalle’ye yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Yenimahalle’deki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Yenimahalle'deki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

YENİMAHALLE DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Yenimahalle'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

YENİMAHALLE

1. ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ

Gazi Mah. Silahtar Cad. 2 Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 212 66 66

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2. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yeni Batı Mah. 2367 Sok. 4 Yenimahalle, Ankara

İleitşim: 0 (312) 587 20 00

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3. ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 13. Cadde No:56 Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0 312 336 09 09

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