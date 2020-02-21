Yenimahalle Devlet Hastaneleri Listesi.. Yenimahalle'deki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Yenimahalle’ye yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Yenimahalle’deki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Yenimahalle'deki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
YENİMAHALLE DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Yenimahalle'de hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
YENİMAHALLE
1. ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ
Gazi Mah. Silahtar Cad. 2 Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 212 66 66
2. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Yeni Batı Mah. 2367 Sok. 4 Yenimahalle, Ankara
İleitşim: 0 (312) 587 20 00
3. ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 13. Cadde No:56 Yenimahalle/Ankara
İletişim: 0 312 336 09 09
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