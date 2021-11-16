Yenimahalle devlet hastanesi kantin ihalesi yapılıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Yenimahalle devlet hastanesinin kantin ve otomat alanları ihale ile kiraya verilecek. Kiralama işlemi 3 yıllığına yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ’nin kantin ve otomat alanları ihale ile kiraya verilecek.

Yenimahalle devlet hastanesi konferans salonunda 25.11.2021 tarihinde yapılacak ihale, hastanenin 260 metre kare ön bahçe kantini, 9 metre kare Acil Servis önü kantini ve 4 metre kare otomat yeri alanlarının kiraya verilmesini içeriyor.

Kiralama işi 36 aylığına yapılacak.

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