Yenimahalle dünyaya açılıyor

Yenimahalle Belediyesi, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’nin (İYADER) önderliğinde başlatılan “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi’ne” tam destek veriyor.

Türkiye’de ve dünyada ilk kez “Yerel Eşitlik Eylem Planı Dijital İzleme Platformu’nun ve kılavuzun oluşturulması amacıyla yazılan proje; online olarak gerçekleştirilen açılış toplantısı ile uygulanmaya başlandı.

Belediyeler ile STK’lar arasında dayanışma kültürü oluşturulacak

Türkiye’de Belediyeler tarafından hazırlanan ve uygulanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme perspektifinden uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, 8 il ve Yenimahalle’nin de içinde bulunduğu 10 belediyede aktif hale getirildi.

İçerdiği tema ile birçok belediye üzerinde katma değer yaratacak olan proje sayesinde eylem planı olan belediyelerin planları izlenebilecek, dünyada ve Türkiye’de ilk defa dijital bir platform kurulacak. Bu sayede Ankara Büyükşehir, Yenimahalle, Çankaya, İzmir Büyükşehir, Samsun Atakum, Eskişehir Büyükşehir, Bursa Nilüfer ve Tunceli Belediyelerine ait Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hak temelli göstergeye dayalı, sürdürülebilir, erişilebilir bir şekilde izlenmesi sağlanacak, belediyeler ile STK’lar arasında dayanışma kültürü oluşturulacak. Böylelikle belediyeler ve STK’lar birlikte hareket edecek ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşama olanağı sunulabilecek.