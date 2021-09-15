Yenimahalle Evleri hizmete hazır

Kültür merkezleri, gençlik merkezleri, ikinci bahar merkezleri ve köy konaklarıyla vatandaşlara hemen her konuda imkan sağlayan Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Evleri ile ilçe sakinlerinin önemli anılarına ev sahipliği yapacak.

Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar mahallelerinde projelendirilen Yenimahalle evlerinde çalışmalarda sona gelindi. Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve ilgili müdürlerle birlikte üç farklı mahallede inşa edilen Yenimahalle evlerini tek tek gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yetkililerden bilgi alırken 12 yıldır insan odaklı projelerle, halk yararını gözeterek çalıştıklarını vurguladı.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Yaşar, “Yeni projemiz Yenimahalle evleri sayesinde vatandaşlarımız, çok büyük çaplı olmayan davet, mevlit, yemek gibi organizasyonlarıiçin yer aramak zorunda kalmayacak. Belediye olarak vatandaşlarımızı önemli günlerinde yer, sandalye, masa gibi telaşlardan kurtarmak istiyoruz. Şimdi mahalle sakinleri nişan, kına, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli günleri, yapmış olduğumuz Yenimahalle Evi’nde gerçekleştirebilecekler. Amacımız vatandaşlarımıza destek olmak” dedi.

İlçe sakinlerinin önemli anlarına ev sahipliği yapacak

İçerisinde mutfak, tuvaletler ve davetlerin yapılabileceği çok amaçlı salonların yer aldığı evlerden, tüm Yenimahalleliler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aileler, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebilecek, mevlit okutabilecek, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabilecek. Öte yandan bu tesisler, eğitim seminerleri, müzik dinletileri gibi pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.