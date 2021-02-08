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Yenimahalle Evleri projesi başladı

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle evi projeleriyle vatandaşların önemli anılarına ev sahipliği yapacak. 
Yenimahalle Evleri projesi başladı

Barıştepe, Çiğdemtepe, Pamuklar ve Kuzey yıldızı Mahallelerinde projelendirilen Yenimahalle Evleri, 2021 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. 

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İlçe sakinlerinin önemli anlarına ev sahipliği yapacak
İçerisinde mutfak, tuvaletler ve davetlerin yapılabileceği çok amaçlı salonların yer alacağı evlerden, tüm Yenimahalleliler ücretsiz olarak hizmet alabilecek. Aileler, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebilecek, mevlit okutabilecek, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabilecek.

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“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”
12 yıldır insan odaklı projelerle, halk yararı gözeterek çalıştıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  “Yeni projemiz Yenimahalle evleri sayesinde vatandaşlarımız, çok büyük çaplı olmayan davet, mevlit, yemek gibi organizasyonları için yer aramak zorunda kalmayacak. Belediye olarak vatandaşlarımızı önemli günlerinde yer, sandalye masa gibi telaşlardan kurtarmak istiyoruz. Şimdi mahalle sakinleri nişan, kına, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi günlerini yapmış olduğumuz Yenimahalle evlerinde gerçekleştirebilecekler. Amacımız vatandaşlarımıza destek olmak” dedi. 

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