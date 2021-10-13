Yenimahalle İletişim Ofisiyle Sorunlara Hızlı Çözüm

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Yenimahalle Belediyesi’ne istek, şikâyet, danışma ve öneri için ulaşmak Yenimahalle Belediyesi İletişim Ofisi ile birlikte daha da kolaylaştı.

İletişim Ofisi, vatandaşların istek ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. 25 kişilik bir ekiple, çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri ilgili birimlere ileterek sorunların hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Zamandan tasarruf sağlayan hizmet

Vatandaşın belediyeye gelmeden istek ve şikâyetlerini dile getirebildiği bağlantılara ek olarak AKOSCEP hizmeti ile de bağlantılar bir çatı altında vatandaşlara sunuluyor.

Android ve IOS uygulamalarıyla belediye işlemlerini cep telefonundan yapabilen vatandaşlar, cep telefonlarının veya tabletlerinin store bölümüne Yenimahalle ya da Yenimahalle Belediyesi yazarak uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebiliyor.

“Göremediğimiz eksiklikler olabiliyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle büyük bir ilçe. Ekibimizin göremediği eksiklikler olabiliyor. Bu durumda vatandaşlarımızın taleplerine iletişim ofisi ve uygulamamız yetişiyor. Biz de bu sayede elimizden geleni yaparak isteğin veya şikayetin bir an önce çözüme kavuşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve sorunu çözüyoruz” dedi.

Vatandaşın talebinin bir an önce yerine getirilebilmesi için ilgili birimleri harekete geçiren iletişim ofisi ekibi, 05422939364 numaralı Whatsapp Hattı üzerinden görüşmeleri sağlıyor. Ofis ayrıca Facebook/İnstagram: yenimahallebelediyesi, Çağrı Merkezi: 444 93 64, Twitter: yenimahallebld, E-posta: iletisimofisi@yenimahalle.bel.tr ve web sitesi: www.yenimahalle.bel.tr kanallarıyla da halk ile belediye arasında köprü görevi görüyor.