  • BIST 1.413,540
  • Altın 523,58
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Yenimahalle İletişim Ofisiyle Sorunlara Hızlı Çözüm

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Yenimahalle Belediyesi’ne istek, şikâyet, danışma ve öneri için ulaşmak Yenimahalle Belediyesi İletişim Ofisi ile birlikte daha da kolaylaştı. 
Yenimahalle İletişim Ofisiyle Sorunlara Hızlı Çözüm

İletişim Ofisi, vatandaşların istek ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. 25 kişilik bir ekiple, çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri ilgili birimlere ileterek sorunların hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Zamandan tasarruf sağlayan hizmet

Vatandaşın belediyeye gelmeden istek ve şikâyetlerini dile getirebildiği bağlantılara ek olarak AKOSCEP hizmeti ile de bağlantılar bir çatı altında vatandaşlara sunuluyor.
Android ve IOS uygulamalarıyla belediye işlemlerini cep telefonundan yapabilen vatandaşlar, cep telefonlarının veya tabletlerinin store bölümüne Yenimahalle ya da Yenimahalle Belediyesi yazarak uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebiliyor.

“Göremediğimiz eksiklikler olabiliyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle büyük bir ilçe. Ekibimizin göremediği eksiklikler olabiliyor. Bu durumda vatandaşlarımızın taleplerine iletişim ofisi ve uygulamamız yetişiyor. Biz de bu sayede elimizden geleni yaparak isteğin veya şikayetin bir an önce çözüme kavuşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve sorunu çözüyoruz” dedi.

Vatandaşın talebinin bir an önce yerine getirilebilmesi için ilgili birimleri harekete geçiren iletişim ofisi ekibi, 05422939364 numaralı Whatsapp Hattı üzerinden görüşmeleri sağlıyor. Ofis ayrıca Facebook/İnstagram: yenimahallebelediyesi, Çağrı Merkezi: 444 93 64, Twitter: yenimahallebld, E-posta: iletisimofisi@yenimahalle.bel.tr ve web sitesi: www.yenimahalle.bel.tr kanallarıyla da halk ile belediye arasında köprü görevi görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 100. Yıl Anıtı Yarışması Düzenlenecek14 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Sincan’da tohum desteği13 Ekim 2021 Çarşamba 00:08
  • Ankara’nın Başkent oluşu görkemli bir törenle kutlanacak13 Ekim 2021 Çarşamba 00:07
  • Mahalle konaklarına yoğun ilgi13 Ekim 2021 Çarşamba 00:05
  • Atlama Şampiyonası Keçiören’de yapıldı13 Ekim 2021 Çarşamba 00:04
  • Kahramankazan parklarında sonbahar keyfi13 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
  • Halk Oyunları Kayıtları Başlıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 00:02
  • Ücretsiz yüzme kursları başlıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 00:01
  • Mamak evinde farklı kazandı12 Ekim 2021 Salı 00:11
  • Keçiören Belediyesi ‘8 Bin 376’ Sokak Canlısını Tedavi Etti12 Ekim 2021 Salı 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti