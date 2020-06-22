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Yenimahalle kalitede devamlılığı sağladı

Uluslararası akreditasyon standartlarında hizmet veren ve hizmet kalitesi TSE tarafından tescillenen Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığını sağlayarak, mevcut belgelerinin süresini 2022 yılına kadar uzatmayı başardı.
Yenimahalle kalitede devamlılığı sağladı

Bütün hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve ortaya koyduğu hizmetlerde dünya standartlarını yakalayan Yenimahalle Belediyesi, kurum dışı yetkililerin denetimden alnının akıyla çıktı.
Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü’nden Kalite Belgesi alan ilk ve tek kurum olan Yenimahalle Belediyesi 2019 yılında kalite hedeflerinde yüzde 99’a ulaşmış,Yenimahallelilere sunduğu hizmetin kalitesi kapsamında; TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçmişti.Standart gereği Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarını da tamamlayan belediye, denetimleri de başarıyla geçerek mevcut belgelerinin süresini 6 Aralık 2022 yılına kadar 3 yıl daha uzattı.

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Bir proje hazırlanırken halkın yararına bakıyoruz 

11 yıldır vatandaşın parasını harcarken kendi paraları gibi dikkatle kullandıklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bir proje hazırlanırken halkın yararına bakıyoruz. Yatırımlarımızı en az bütçe ile en kaliteli şekilde yapıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Devletin ilgili, yetkili kurumları söylüyor. Belediyemiz son 10 yıldır TSE Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ne sahip. 2015'te yeni versiyonuna geçiş tetkiki başarı ile tamamlanarak bu sertifikaya hak kazanan ilk belediye olduk. Gerçekleşen gözetim tetkikinin başarıyla sonuçlanmasıyla da sertifika 3 yıl süreyle daha uzatıldı. Yenimahalle’nin kalitesi bir kez daha tescillenmiş oldu”  dedi. 

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 2013 yılında uluslararası en büyük organizasyonun içinde yer aldığına dair aldığı IQ Net Belgesini de tekrar güncelleyerek yeniledi. 

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