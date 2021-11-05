Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Kayalar Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor.
Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 520 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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