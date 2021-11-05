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Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks daire

Yenimahalle’nin Kayalar Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 520 bin TL olarak ilan edildi.
Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Kayalar Mahallesi’nde 5+1 dubleks daire icra yoluyla satılıyor. 

Yenimahalle Kayalar’da mahkemeden satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 520 bin TL olarak ilan edildi.  

1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 13:30 - 13:35 arası

2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

yenimahalle-kayalar-icradan-satilik-dubleks-daire.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

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