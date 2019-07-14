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Yenimahalle kütüphanelerine yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde çocukların ve gençlerin girecekleri sınavlarda başarılı olmaları için açtığı kütüphaneler yoğun rağbet görüyor.
Yenimahalle kütüphanelerine yoğun ilgi

Yenimahalle kapalı pazar yerinde bulunan Gayret Mahallesi Kütüphanesi, Demetevler Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Kütüphanesi, Batıkent Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, Kaletepe, Ata ve Serhat Kültür Merkezleri’nde bulunan kütüphaneler aracılığıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için yoğun emek harcayan memur adaylarına çalışma ortamı sağlıyor. 

Adaylar için her şey düşünüldü

KPSS sınavına sayılı günler kala yoğun çalışma temposuna hız kesmeden devam eden memur adayları için haftanın 7 günü sabah 09.00 akşam 20.00 saatleri arasında açık bulunan kütüphaneler, ilçe sakinleri tarafından büyük talep görüyor. 
14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak, yüz binlerce adayın ter dökeceği KPSS sınavı öncesinde yoğun olarak kullanılan Yenimahalle Belediyesi kütüphanelerinde, bilgisayar ve internet gibi bilgiye kolayca ulaşmalarını sağlayacak olanaklar da bulunuyor.

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 “Eğitim için ne ihtiyaç varsa gideriyoruz” 

Ülkemizde genç işsiz sayısının her geçen gün arttığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Türkiye’de uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunda özellikle genç işsiz sayısında büyük artış yaşanıyor. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz yıllarca iş bulamıyor. Memur olmak için KPSS sınavına hazırlanan gençlerimize, ortaokul ve lise çağında eğitim gören çocuklarımıza destek olmak amacıyla ilçemizin dört bir yanında çağdaş eğitime uygun kütüphaneler açtık. Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim hayatı boyunca birçok sınavda ter döküyor. Sınavlarına uygun bir ortamda hazırlanabilmeleri için açmış olduğumuz kütüphanelere yoğun talep gösteriyor. Yenimahalle’de hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaş tarafından beğeni görmesi ve tercih edilir olması bizlere mutluluk veriyor. Sınava girecek tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

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