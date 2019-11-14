Yenimahalle KYS sorumlularına hizmet içi eğitim

Yenimahalle Belediyesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda, belediye birim kalite sorumlularına 3 gün süren hizmet içi eğitim programı düzenledi.

TSE Tanıtımı, Kalite Yönetim Süreci, Proses Yaklaşımı, Pratik Çalışmalar, Görev Tanımları, Talimatlar, İş akış Şemaları, Risk Tabanlı Düşünme konularında genel tekrarların yapıldığı seminerde, birim kalite sorumluları, 21-22 Kasım’da yapılacak dış denetimlere hazırlandı.

Kaliteli hizmetin Başkent temsilcisi

Yenimahallelilere sunduğu hizmetin kalitesi kapsamında; TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçen ve Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü’nden Kalite Belgesi alan ilk ve tek kurum olan Yenimahalle Belediyesi standart gereği Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hizmet içi eğitim ile KYST Birim sorumlularına 3 gün boyunca genel tekrar yaptıran Yenimahalle Belediyesi, dış denetimlerden de alnının akıyla çıkmayı hedefliyor.

Eğitimde; KYST Birim Sorumluları Öznur Özcan Eker, Ali Cindoruk ve İç Tetkik ekibinden Binay Yıldırım, Umut Alptosunoğlu, Ali Kahraman ile Selçuk Ozan kalite yönetim sistemi bilgilendirme sunumu yaparak mesai arkadaşlarına bilgi ve birikimlerini aktardı.