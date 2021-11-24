Yenimahalle Macun’da mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Macun Mahallesi’nde 167 metre kare dubleks daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılıyor.
Yenimahalle Macun’da mahkemeden satılık konutun değeri 420 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 28/12/2021
2. Satış Günü : 28/01/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.