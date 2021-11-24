Yenimahalle Macun’da mahkemeden satılık konut

Yenimahalle’nin Macun Mahallesi’nde 167 metre kare dubleks daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılıyor. Yenimahalle Macun’da mahkemeden satılık konutun değeri 420 bin TL olarak ilan edildi.