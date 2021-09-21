  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Yenimahalle merkezden üniversiteye

Yenimahalleli gençlere kaliteli eğitim fırsatı sunan Destek Eğitim Merkezleri’nden faydalanan 113 üniversiteye hazırlık öğrencisi, YKS sınavında kazandığı yüksek puanlarla Türkiye’nin saygın üniversitelerini kazanma başarısını yakaladı.
Yenimahalle merkezden üniversiteye

Pandemi boyunca online eğitimler, konu tekrarı ve soru çözümleri ile gençlerin derslerinden geri kalmamasını sağlayan Destek Eğitim Merkezlerinde; 2021 yılı YKS sınavına hazırlanan 180 öğrenciden 113’ü hedeflediği okulları kazandı. 

gvn_0914.jpg

YKS sonrasında öğretmenleri eşliğinde tercihlerini yapan Destek Eğitim öğrencileri; Ankara, Hacettepe, Gazi, İstanbul, Başkent Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarının Bilgisayar, Kimya, Elektrik Elektronik mühendisliği, Sivil Havacılık, Mekatronik gibi tercih edilen bölümlerini kazanma başarısını gösterdi.

gvn_0923.jpg

Yenimahalle’de kaliteli ve çağdaş eğitimin merkezi konumunda bulunan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim desteği sunuyor. Yeni öğretim döneminde de Yenimahalleli gençlere eğitim desteğini sürdüren Destek Eğitim Merkezleri 250 yeni öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu verecek.

gvn_0920.jpg

Eğitime sunulan destek geleceğe yatırımdır

Yenimahalle’de eğitim kalitesini artırmak amacıyla eğitime büyük yatırım yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de eğitimin daha iyi bir noktaya gelmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Dershanelerin kapanmasından sonra etüt merkezleri açıldı. Fakat durumu olmayan vatandaşımız yüksek fiyatlı bu eğitim merkezlerine çocuğunu gönderemiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 6 ayrı noktada kurduğumuz Destek Eğitim Merkezlerinde, gençlerimiz çağdaş, kaliteli eğitim alıyor. Eğitime verdiğimiz destek meyvelerini veriyor. Eğitime yaptığımız destekle geleceğe yatırım yapıyoruz. Sınava Destek Eğitim Merkezlerinde hazırlanarak başarıyı yakalayan öğrencilerimizi gönülden kutluyor, yıl boyunca öğrencilerimiz için büyük emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz okulları sona erdi22 Eylül 2021 Çarşamba 00:00
  • Yenimahalle dünyaya açılıyor21 Eylül 2021 Salı 01:15
  • Başkandan pazar denetimi21 Eylül 2021 Salı 01:00
  • Kapalı pazar için son viraj21 Eylül 2021 Salı 00:45
  • Hem çiftçiye hem halka yardım21 Eylül 2021 Salı 00:45
  • Ankara Kent Konseyinden 14 noktada temizlik21 Eylül 2021 Salı 00:15
  • Altındağ'da hareketli gün21 Eylül 2021 Salı 00:00
  • Başkan Yaşar esnafla buluştu20 Eylül 2021 Pazartesi 01:45
  • Yaşam merkezinden konservatuara20 Eylül 2021 Pazartesi 01:30
  • Fahiş fiyata geçit yok 20 Eylül 2021 Pazartesi 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti