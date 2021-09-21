Yenimahalle merkezden üniversiteye

Yenimahalleli gençlere kaliteli eğitim fırsatı sunan Destek Eğitim Merkezleri’nden faydalanan 113 üniversiteye hazırlık öğrencisi, YKS sınavında kazandığı yüksek puanlarla Türkiye’nin saygın üniversitelerini kazanma başarısını yakaladı.

Pandemi boyunca online eğitimler, konu tekrarı ve soru çözümleri ile gençlerin derslerinden geri kalmamasını sağlayan Destek Eğitim Merkezlerinde; 2021 yılı YKS sınavına hazırlanan 180 öğrenciden 113’ü hedeflediği okulları kazandı.

YKS sonrasında öğretmenleri eşliğinde tercihlerini yapan Destek Eğitim öğrencileri; Ankara, Hacettepe, Gazi, İstanbul, Başkent Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarının Bilgisayar, Kimya, Elektrik Elektronik mühendisliği, Sivil Havacılık, Mekatronik gibi tercih edilen bölümlerini kazanma başarısını gösterdi.

Yenimahalle’de kaliteli ve çağdaş eğitimin merkezi konumunda bulunan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim desteği sunuyor. Yeni öğretim döneminde de Yenimahalleli gençlere eğitim desteğini sürdüren Destek Eğitim Merkezleri 250 yeni öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu verecek.

Eğitime sunulan destek geleceğe yatırımdır

Yenimahalle’de eğitim kalitesini artırmak amacıyla eğitime büyük yatırım yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de eğitimin daha iyi bir noktaya gelmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Dershanelerin kapanmasından sonra etüt merkezleri açıldı. Fakat durumu olmayan vatandaşımız yüksek fiyatlı bu eğitim merkezlerine çocuğunu gönderemiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 6 ayrı noktada kurduğumuz Destek Eğitim Merkezlerinde, gençlerimiz çağdaş, kaliteli eğitim alıyor. Eğitime verdiğimiz destek meyvelerini veriyor. Eğitime yaptığımız destekle geleceğe yatırım yapıyoruz. Sınava Destek Eğitim Merkezlerinde hazırlanarak başarıyı yakalayan öğrencilerimizi gönülden kutluyor, yıl boyunca öğrencilerimiz için büyük emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.





