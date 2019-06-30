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Yenimahalle organik pazarına büyük rağbet

Yenimahalle Belediyesi’nin, ilçede ekonomik hayatın canlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlerle buluşması amacıyla 3 yıl önce başlattığı köylü pazarları projesine ilgi devam ediyor.
Yenimahalle organik pazarına büyük rağbet

El emeğini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşların da ürünlerini görücüye çıkardığı organik pazarlarda, tamamen doğal sebze ve meyvenin yanı sıra iğne oyasından, örgü ürünlere, takılardan, hediyelik eşyalara kadar pek çok ürün de yer alıyor.

Tarladan pazara

Hal ürünlerinin girişine izin verilmeyecek köylü pazarlarında, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri piyasanın altındaki fiyatlarla halkın beğenisine sunacak.
Bu sayede Yenimahalleli vatandaşlar, köylü pazarlarından hem uygun fiyatlı hem de organik ürünleri satın alma imkanı bulacak.

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Hem sağlıklı hem ucuz

Vatandaşları pazara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,“ Köylü pazarlarımızda hem köylünün, hem de vatandaşların yüzü gülüyor. İki ayrı noktada hem sağlıklı hem de ucuz köylü pazarımız var. Vatandaşlarımız bu pazarlardan alışveriş yaparak, doğal ürünlerle besleniyorlar, yani sağlıklı meyveler sebzeler tüketiyorlar. Burada hal ürünlerinin satılması kesinlikle yasak. Tezgahtaki ürünler direk üreticiden halka ulaşıyor” dedi. 

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