Yenimahalle Orman Çiftliği'nde icradan satılık imalathane

Ankara Yenimahalle'nin Orman Çiftliği Mahallesi’nde 320 m. kare imalathane icra yoluyla satılıyor. Açık artırmalı satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak. Yenimahalle’de icradan satılık imalathanenin değeri 1 milyon 850 bin TL.