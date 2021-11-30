Yenimahalle Orman Çiftliği'nde icradan satılık imalathane

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yenimahalle'nin Orman Çiftliği Mahallesi’nde 320 metre kare imalathane icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma ile olacak satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak.
Yenimahalle Orman Çiftliği'nde icradan satılık imalathanenin muhammen bedeli 1 milyon 850 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü: 01/02/2022
2. Satış Günü: 01/03/2022
Satış Yeri: 3 Nolu Mezat Salonu
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