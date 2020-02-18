Yenimahalle Özel Hastane Listesi...Yenimahalle'deki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Yenimahalle'de çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Yenimahalle'de hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
YENİMAHALLE
1. ÖZEL MEDICAL PARK ANKARA HASTANESİ
Kentkoop Mah. 1868. Sok. No: 15 Batıkent, Yenimahalle, Ankara
İletişim: 444 4 484
2. ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
Demetevler Mah. İvedik Cad. No: 61 Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 315 55 45
3. ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
İnönü Mah. Batı Blv. No: 99 Batıkent, Yenimahalle, Ankara
İletişim: 0 (312) 278 37 37
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