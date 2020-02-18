Yenimahalle Özel Hastane Listesi...Yenimahalle'deki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Yenimahalle'deki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Yenimahalle'deki kaç tane özel hastane var? Yenimahalle'deki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Yenimahalle'deki özel hastanelerin isimleri... Yenimahalle Özel Hastane Listesi

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Yenimahalle'de çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Yenimahalle'de hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

YENİMAHALLE

1. ÖZEL MEDICAL PARK ANKARA HASTANESİ

Kentkoop Mah. 1868. Sok. No: 15 Batıkent, Yenimahalle, Ankara

İletişim: 444 4 484

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2. ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ

Demetevler Mah. İvedik Cad. No: 61 Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 315 55 45

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3. ÖZEL BİLGİ HASTANESİ

İnönü Mah. Batı Blv. No: 99 Batıkent, Yenimahalle, Ankara

İletişim: 0 (312) 278 37 37

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