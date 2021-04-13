Yenimahalle parkları yaza hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanları yaza hazırlama çalışmalarına hız verdi.

İlçe genelindeki tüm parklarda çiçek dikimi işlemi yapan ekipler, bunun yanında gül budama ve ağaçlandırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle’nin dört bir köşesinde hummalı bir çalışma başlatan ekipler, bu yaz da ilçeyi rengârenk bir görüntüye boyayacak. Yenimahalle’de 402 bin çiçek toprakla buluşarak, ilçe sakinlerine renkli bir yaz mevsimi yaşatacak.

Parklar elden geçiriliyor

Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çiçek dikme, sulama, gübreleme, çim biçme ve gül budama faaliyetleri yürüterek ilçe sakinlerine huzurlu ve mutluvakit geçireceği yeşil alanlar yaratıyor.

Yıl boyunca Yenimahalle’nin dört bir yanında ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yaz boyunca 80 bin petunya, 140 bin begonya, 2 bin sardunya, 60 bin vinca, 120 bin kadife çiçeği toprakla buluşturacak. İlçe’nin tümüne çalışmalarını yayan Yenimahalle Belediyesi, parklarda bulunan spor alanları, kamelyalar, oyun alanları ve bankların da onarımını yapıyor.

Yazın keyfini çıkarabilmek için dikkatli davranmalıyız

İlkbahar ve yaz aylarında park ve bahçelerin Yenimahalle halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin keyifle vakit geçireceği ve huzur bulacağı ortamlar yaratmak için ilçenin tümünde çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz parklarımızı yaz çiçekleri ile donatıyor. Ayrıca bakım ve onarım ihtiyacı olan parklar ekiplerimiz tarafından yıl boyunca kontrol ediliyor. Bunun yanında yaz mevsiminin keyfini çıkarabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermememiz gerekiyor. Bu süreçte Yenimahalle sakinlerinin alınan tedbirlere uyarak, dikkatli davranacağına inanıyorum” dedi.