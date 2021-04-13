  • BIST 1.378
  • Altın 455,409
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Yenimahalle parkları yaza hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanları yaza hazırlama çalışmalarına hız verdi. 
Yenimahalle parkları yaza hazırlanıyor

İlçe genelindeki tüm parklarda çiçek dikimi işlemi yapan ekipler, bunun yanında gül budama ve ağaçlandırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. 

Yenimahalle’nin dört bir köşesinde hummalı bir çalışma başlatan ekipler, bu yaz da ilçeyi rengârenk bir görüntüye boyayacak. Yenimahalle’de 402 bin çiçek toprakla buluşarak, ilçe sakinlerine renkli bir yaz mevsimi yaşatacak.

foto-(4)-023.jpg

Parklar elden geçiriliyor
Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çiçek dikme, sulama, gübreleme, çim biçme ve gül budama faaliyetleri yürüterek ilçe sakinlerine huzurlu ve mutluvakit geçireceği yeşil alanlar yaratıyor. 
Yıl boyunca Yenimahalle’nin dört bir yanında ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yaz boyunca 80 bin petunya, 140 bin begonya, 2 bin sardunya, 60 bin vinca, 120 bin kadife çiçeği toprakla buluşturacak. İlçe’nin tümüne çalışmalarını yayan Yenimahalle Belediyesi, parklarda bulunan spor alanları, kamelyalar, oyun alanları ve bankların da onarımını yapıyor.

foto-(7)-007.jpg

Yazın keyfini çıkarabilmek için dikkatli davranmalıyız
İlkbahar ve yaz aylarında park ve bahçelerin Yenimahalle halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin keyifle vakit geçireceği ve huzur bulacağı ortamlar yaratmak için ilçenin tümünde çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz parklarımızı yaz çiçekleri ile donatıyor. Ayrıca bakım ve onarım ihtiyacı olan parklar ekiplerimiz tarafından yıl boyunca kontrol ediliyor. Bunun yanında yaz mevsiminin keyfini çıkarabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermememiz gerekiyor. Bu süreçte Yenimahalle sakinlerinin alınan tedbirlere uyarak, dikkatli davranacağına inanıyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Millet Kıraathanesi yaptıracak13 Nisan 2021 Salı 09:59
  • Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde13 Nisan 2021 Salı 04:17
  • Fide desteği başvuruları başladı13 Nisan 2021 Salı 03:16
  • “Ankara’nın sembolü olacak”13 Nisan 2021 Salı 02:24
  • Tarihi cami için bakım ve onarım seferberliği başlatıldı13 Nisan 2021 Salı 01:15
  • Gören kalpler madalyaları topladı13 Nisan 2021 Salı 00:29
  • Fethi Yaşar güven tazeledi13 Nisan 2021 Salı 00:28
  • Sincan’da Kapsamlı Temizlik 13 Nisan 2021 Salı 00:27
  • Atık gazeteler sanata dönüşüyor13 Nisan 2021 Salı 00:26
  • Köpek parkının sayıları artıyor13 Nisan 2021 Salı 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti