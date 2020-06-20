Yenimahalle personellerinden örnek üretim

Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisinde bulunan Maske-Dezenfektan ve Kolonya Üretim Atölyesi’nde geri dönüşüm malzemelerinden dezenfektan kabini yapıldı.

Korona Virüs sürecinde yaptığı çalışmalarla fark yaratan ve her alanda vatandaşın yardımına koşan Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da bir ilke daha imza attı. Belediye bünyesinde bulunan kreş öğretmenleri kendi imkanlarıyla geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni hijyen malzemelerinin prototipini üretti. Nefes Engelliler Sosyal Tesisinde kullanılmak üzere dezenfektan kabini yapan öğretmenler, belediye bünyesinde bulunan Sadri Alışık Kreş ve Gündüz Bakımevinde kullanılmak üzere çocuk dezenfektan standı da yaptı. Kullanım olarak benzerleriyle aynı özelliği taşıyan ürünler, maliyet olarak benzerlerinin neredeyse yarı fiyatında.

Seri üretime geçilecek

Belediye tarafından ARGE çalışmaları devam eden ürünler ilerleyen günlerde seri üretime geçerek ilk olarak belediyeye ait tesislerde kullanılmaya başlanacak. Günümüzde en çok rağbet gören ürünlerin başında gelen bu tasarımlar daha sonra tüm belediye birimlerinde aktif olarak kullanılacak. Ürünlerin içinde kullanılacak ham maddeler de belediyeye ait tesislerde üretilecek.

İsteyince her şey yapılıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Biz sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde vatandaşımızın ihtiyacı olan birçok ürünü ücretsiz olarak pandemi süresince ulaştırdık. Nefes Engelliler Sosyal Tesisimizde kurduğumuz tam donanımlı atölyemizde maske-dezenfektan-kolonya üretimini yaptık ve dağıttık. Şimdi ise yeni çalışmalar yaparak bu süreci bir ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kreş personellerimizin kendi imkanlarıyla tasarladığı çocuk dezenfektan ünitesi ve yetişkin dezenfekte kabinini kullanmaya başladık. Benzeriyle aynı özelliği taşıyan bu ürünler, maliyet olarak ise piyasanın çok altında. İlerleyen günlerde bu ürünlerin geliştirme çalışmalarının tamamlayıp, belediyemiz birimlerinde halkımızın kullanımına sunacağız. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın parasını kendi paramız gibi görerek en faydalı hizmetleri vatandaşımıza sunmaya devam edeceğiz.”