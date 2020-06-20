  • BIST 113.612
  • Altın 384,196
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Yenimahalle personellerinden örnek üretim

Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisinde bulunan Maske-Dezenfektan ve Kolonya Üretim Atölyesi’nde geri dönüşüm malzemelerinden dezenfektan kabini yapıldı.
Yenimahalle personellerinden örnek üretim

Korona Virüs sürecinde yaptığı çalışmalarla fark yaratan ve her alanda vatandaşın yardımına koşan Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da bir ilke daha imza attı. Belediye bünyesinde bulunan kreş öğretmenleri kendi imkanlarıyla geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni hijyen malzemelerinin prototipini üretti. Nefes Engelliler Sosyal Tesisinde kullanılmak üzere dezenfektan kabini yapan öğretmenler, belediye bünyesinde bulunan Sadri Alışık Kreş ve Gündüz Bakımevinde kullanılmak üzere çocuk dezenfektan standı da yaptı. Kullanım olarak benzerleriyle aynı özelliği taşıyan ürünler, maliyet olarak benzerlerinin neredeyse yarı fiyatında. 

Seri üretime geçilecek

Belediye tarafından ARGE çalışmaları devam eden ürünler ilerleyen günlerde seri üretime geçerek ilk olarak belediyeye ait tesislerde kullanılmaya başlanacak. Günümüzde en çok rağbet gören ürünlerin başında gelen bu tasarımlar daha sonra tüm belediye birimlerinde aktif olarak kullanılacak. Ürünlerin içinde kullanılacak ham maddeler de belediyeye ait tesislerde üretilecek.

emr_0531.jpg

İsteyince her şey yapılıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Biz sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde vatandaşımızın ihtiyacı olan birçok ürünü ücretsiz olarak pandemi süresince ulaştırdık. Nefes Engelliler Sosyal Tesisimizde kurduğumuz tam donanımlı atölyemizde maske-dezenfektan-kolonya üretimini yaptık ve dağıttık. Şimdi ise yeni çalışmalar yaparak bu süreci bir ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kreş personellerimizin kendi imkanlarıyla tasarladığı çocuk dezenfektan ünitesi ve yetişkin dezenfekte kabinini kullanmaya başladık. Benzeriyle aynı özelliği taşıyan bu ürünler, maliyet olarak ise piyasanın çok altında. İlerleyen günlerde bu ürünlerin geliştirme çalışmalarının tamamlayıp, belediyemiz birimlerinde halkımızın kullanımına sunacağız. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın parasını kendi paramız gibi görerek en faydalı hizmetleri vatandaşımıza sunmaya devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonlar sıkı denetimde19 Haziran 2020 Cuma 03:33
  • Keçiören Belediyesinden Başkent’teki üniversitelere peyzaj desteği19 Haziran 2020 Cuma 02:32
  • Sınava gireceklere ücretsiz ulaşım19 Haziran 2020 Cuma 01:33
  • Başkent’in caddeleri rengarenk18 Haziran 2020 Perşembe 03:25
  • Eski Mamak Kaymakamı Polat’a veda yemeği18 Haziran 2020 Perşembe 02:05
  • Başkan Oğuz gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadı18 Haziran 2020 Perşembe 01:49
  • Pursaklar’da kurslar kaldığı yerden devam18 Haziran 2020 Perşembe 01:03
  • Yenimahalle’de yaralar sarılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 14:49
  • Denklanşörler Gölbaşı’nın güzelliğini yansıtacak17 Haziran 2020 Çarşamba 14:46
  • Keçiören Belediyesinden kapalı otopark için yoğun maraton17 Haziran 2020 Çarşamba 06:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti