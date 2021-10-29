Yenimahalle şubesi açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Seymenler Lokali açılış etkinliğine katıldı.

Açılış kurdelesini dernek başkanlarıyla birlikte kesen Yaşar, “Ankara ne kadar değerli ve güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti o kadar güçlü olur” dedi.

Yenimahalle Belediyesi Tepekule Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Hamit Başkaya, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Şentepe sakini katıldı.

Atatürk’ün Başkentine sahip çıkmalıyız

Açılış öncesi vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Başkentler ülkelerin simgeleridir. Dünyada tüm ülkeler başkentleriyle övünür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’ya sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu sebeple kuruluşunu Atatürk’ün yaptığı Ankara Kulübü Derneğine göreve geldiğimizden günden bu yana her zaman destek olduk. Ankara Kulübü Derneği kentin kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda büyük bir görev üstleniyor. Ülkemizde barış ve sevginin daim olması için Ankara Kulübü gibi kültürümüzün yaşatılmasına hizmet eden derneklere destek vermemiz gerekiyor. Ankara’yı beraberce güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Yenimahalle Evleri Kasım ayında açılıyor

Şentepe halkına yeni bir müjdeyi de veren Yaşar, “Şentepe sakinlerinin asker kınası, nişan, mevlüt, site toplantısı gibi organizasyonlarda kullanacağı Yenimahalle Evlerini kasım ayında hizmete açacağız. Şentepe’nin Pamuklar, Burç, Barıştepe Mahallesi olarak 3 ayrı noktasına konumlandırdığımız Yenimahalle Evleri bölgede vatandaşlarımıza toplantı ve etkinliklerde modern ve temiz bir şekilde hizmet sunacak. Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet götüreceğiz diyerek yola çıktık ve bunu başarmış bir belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Özarslan, “Fethi Yaşar Ankara için büyük bir şans”

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan da Başkan Yaşar’a 13 yıldır yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, Fethi Yaşar’ın Başkent için büyük bir şans olduğunu belirtti. Özarslan, “Fethi Başkan, seğmenlerin ve Yenimahallelilerin abisidir. Bu şehrin adabını ve kültürünü bilen bir belediye başkanıdır. Ankara kulübü Derneği olarak şehrimizin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Ankara’nın hemen hemen her ilçesinde şubeleşmiş bir derneğiz. Yenimahalle şubemizde 300’e yakın seymenimiz bulunmaktadır. Ankara’nın kartal yuvası Şentepe’ye açmış olduğumuz yeni şubemiz ile 10 binlere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhuriyet kültürünü yaşatıyoruz

Öte yandan açılıştan duyduğu mutluluğu dile getiren Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Hamit Başkaya, “Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan derneğimizde bu günde aynı Cumhuriyet kültürünü ve kardeşlik bilincini yaşatıyoruz. Bu süreçte bizlere olan desteği ve hizmetlerinden ötürü Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.