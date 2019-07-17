Yenimahalle Yamaçevler'de planlanan geri dönüşüm için halk yetkililerle buluştu

Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi Yamaçevler’in yeni silueti gün yüzüne çıkarken belediye yetkilileri ile hak sahipleri arasında görüşmeler başladı.

Yenimahalle Belediyesi, belirli periyotlar halinde hisse sahiplerini belediye meclis salonunda bir araya getirerek hem proje hakkında bilgi veriyor hem de vatandaşların sorularını yanıtlıyor.

Bin 500 gecekondu yerine 4 bin modern konut

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son verilecek.

Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek.

Proje kapsamında yeterli sosyal donatı ve yeşil alanları ile birlikte 2+1, 3+1 daire tiplerinde toplam 4 bin konut yapılacak.

Proje içerisinde; sosyal, kültürel ve kamusal donatı alanlarının yanı sıra toplam 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması planlanıyor.

Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin, Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Burası bizim için çok önemli. İnşallah tapu teslim törenini de hep beraber, güle oynaya yapacağız” dedi.