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Yenimahalle yolları kışa hazırlıyor

Yıl boyunca altyapı çalışmalarında hız kesmeyen Yenimahalle Belediyesi, sıcak havaları fırsat bilerek Yenimahalle’yi kış aylarına hazırlıyor.
Yenimahalle yolları kışa hazırlıyor

İlçeyi abluka altına alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim, yol açma, bordür, tretuvar ve kaldırım çalışmaları için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

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Her sokakta ayrı ekip
İlçe sakinlerinin kışa aylarında yollarda sıkıntı yaşamaması için Yenimahalle genelinde alt yapı seferberliği ilan eden ekipler; Batıkent, Şentepe, Susuz, Yakacık, Serhat başta olmak üzere ihtiyaç olan her sokakta asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdürürken bordürsüz, tretuvarsız ve kaldırımsız sokak da bırakmıyor.

2019 yılında 35 bin metrekare tretuvar yapımı, 150 bin metrekare yol açımı, 64 bin metre bordür üretimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı için 60 bin metre bordür üretimi, 150 bin metrekare yol açımı, 400 bin metrekare alan düzenleme, hedefine ulaşmak amacıyla 7 gün 24 saat çalışıyor.

 “Vatandaşın rahatı için gece gündüz çalışıyoruz”
Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz alt yapı çalışmalarını ilçenin tümüne yaymış durumda. Yenimahalle alt yapı konusunda yaptığı özenli çalışmalarla örnek bir belediyedir. Yenimahalle’nin merkez bölgelerin en uzak köyüne kadar her noktasında vatandaşımız temiz sokaklarda yürüsün, çamur sorunu yaşamasın düşüncesiyle gece gündüz çalışıyoruz” dedi. 

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