Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsa

Ankara Yenimahalle'nin Yuva Mahallesi’nde 24 bin 36 metre kare arsa Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’nca açık artırma usulü ile satılıyor. Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsanın muhammen bedeli yaklaşık 45 milyon TL.