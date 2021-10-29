Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yenimahalle'nin Yuva Mahallesi’nde 24 bin 36 metre kare arsa Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’nca açık artırma usulü ile satılıyor.
Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsanın muhammen bedeli 45 milyon 668 bin 400 TL.
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.