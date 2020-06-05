Yenimahalle Zabıtasından sosyal mesafe denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında ilçe genelinde restoran ve kahvehaneleri denetledi.

COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde açıklanan oturma grupları, masa ve sandalye düzeni hakkında işletme sahiplerine tebligat yapan zabıta ekipleri, çalışanların maske ve eldiven kullanımı da kontrol ederken lokantaların temizlik kurallarına uyup uymadığını etraflıca inceledi.

Masalar arası mesafe 1 buçuk metre

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber kapılarını müşterilerine açan lokanta, restoran ve kahvehanelerin işletmecileri için yapılan tebligatla; yemek servisi yapılan masa düzeninde 1,5 metre mesafenin korunması, yan yana dizilen sandalyeler arası 60 cm mesafenin ve karşılıklı oturmada masa eninin 70 cm olması gerektiği bildirildi.

Halk sağlığı ve Korona virüsünün yayılımının önüne geçmek için restoranlarda kullanılan servis tabakları ve mutfak gereçlerinin temizliğini de denetleyen Yenimahalle Zabıtası, müşterilerin ve işletme çalışanlarının maske, eldiven kullanımı konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Maske ve dezenfektan desteği

Normalleşme süreci nedeniyle kapılarını vatandaşa açan restoran ve kahvehanelerin dezenfektelerini yapan belediye temizlik ekipleri, maske ve dezenfekte desteği de sağladı. Kahvehane ve restoranlara kendi üretimi olan maske ve dezenfekte hediye eden belediye, yeni tebligatı da vatandaşın görebileceği yere asarak müşterilerin de denetim yapmasını sağladı.

Yaşar, “Vatandaş rehavete kapılmamalı”

Korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşları uyaran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine giriyoruz. Ancak temizlik kurallarına daha fazla dikkat etmemiz gereken bu süreçte rehavete kapılmamalı, el temizliği, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymalıyız. Yaşadığımız bu zorlu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız. İş yerlerini açan esnafımıza da gerekli uyarılar da bulunuyor, halk sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.