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Yenimahalle'de 20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’yi sarsan Corona virüsüne karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 20 bin aileye gıda yardım kolisi dağıtımına başladı. Corona virüsü nedeniyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara belediye ekipleri yardım elini uzattı. 
Yenimahalle'de 20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı

Ülkenin tümünde görülen Corona virüsünden etkilenmemek için evlerinden çıkamayan ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları zor günün de yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine imkanları ölçüsünde, içerisinde temel gıda malzemelerini barındıran yardım kolilerinin dağıtımını gerçekleştiriyor.
Karşıyaka, Çiğdemtepe ve Anadolu mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda desteğinde bulunan Yenimahalle Belediyesi, geçim sıkıntısı yaşayan ve Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan binlerce ailenin mutfağına katkı sunuyor.

Yaşar, “Dar gelirli vatandaş zor günler geçiriyor”

Corona virüsünün görüldüğü günden bu yana vatandaşın ekonomik olarak zor günler yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Vatandaşlarımız zaten ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Bunun yanında Corona virüsünün de ülkemiz de görülmesi kıt kanaat geçinen vatandaşın iyice belini büktü. Yenimahalle Belediyesi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere 20 bin yardım kolisinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreci vatandaşımız sıkıntı çekmeden atlatsın istiyoruz.

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Ülkemizin yeniden huzurlu ve mutlu günler yaşamasını istiyorsak siyasi görüş ve fikir ayrımı yapmaksızın birlikte mücadele etmeli, zor günün de ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmalıyız. Devletin yetkili kurumları ve yerel yönetimler birlikte çalışarak işinden çıkarılan ve maddi sıkıntı yaşayan vatandaşın yanında olmalıdır. Kurulduğu günden bu yana birçok zorluğun altından kalkan Türkiye Cumhuriyeti, birlikte mücadele ederek bu sıkıntılı zamanları da atlatacaktır” dedi.

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