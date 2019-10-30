Yenimahalle'de 22 noktada altyapı çalışması

Yenimahalle Belediyesi, 22 ayrı noktada imar yolları açımı, asfalt serim, kaldırım, bordür, tretuvar, merdiven çalışmaları ile alan temizliği, hafriyat alımı ve otlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılı asfalt hedefi 100 bin ton olarak belirlenen Yenimahalle’de ekipler, 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru da hızla ilerliyor.

Merdivenli yollar yüzleri güldürdü

Öte yandan vatandaşların çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokakları tespit eden ekipler, merdivenli yol çalışmalarına da ağırlık verdi.

İlçe genelinde başta Şentepe, Yenimahalle Merkez, Pamuklar, Kayalar, Güventepe, Karşıyaka ve Batıkent olmak üzere tüm mahallelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere 20 tane merdiven yapıldı.



Yenimahalle’de yapılan çalışmalarda önceliğin halkın ve ilçe sakinlerinin olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri kamunun kaynaklarını kamu yararına kullanıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında aralıksız çalışıyor. Altyapı çalışmalarımız sürerken, yaptığımız çalışmalarda vatandaşların isteklerini dikkate alıyoruz. Dik yokuşları çile olmaktan çıkaracağız. Talepler doğrultusunda yolları daha kullanışlı hale getirmek için merdiven inşa ederek mahalle sakinlerinin büyük bir sorununu çözüyoruz” diye konuştu.



