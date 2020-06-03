Yenimahalle’de 232 köpek sıcak yuvaya kavuştu

Bakıma muhtaç, sahipsiz ve hasta sokak hayvanları için hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi, veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan köpek ve kedileri ücretsiz sahiplendiriyor.

Yıl boyunca çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan eğitimi konusunda ilkokul öğrencilerine eğitim programları da düzenleyen belediye ekipleri, gerekli bakım ve sağlık muayenesi işleminin yapılması sonrasında can dostları yeni sahiplerine teslim ediyor.

Satın alma sahiplen

130 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi; 2019 yılı Ocak ayından 2020 Mayıs ayına kadar sahipsiz 1098 köpek ve 186 kedinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştirirken aynı dönem içerisinde 232 bakıma muhtaç köpeğin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin zamanında çözüme kavuşturabilmesi için 6 veteriner hekimi ve 17 personelle hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi, sokağa bırakılan ve bakıma muhtaç hale gelen hayvanların düzenli olarak sağlık kontrollerini yaparak, kısırlaştırma ve aşı işlemi gerçekleştiriyor.

Yaşar “Can dostlarımız sevgiyle büyüsün”

Vatandaşların satın aldıkları ve sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmaması gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Vatandaşlarımız köpek ve kedileri petshoplardan satın alıyor. Hayvan bakmanın ağır sorumluluğundan kaçan insanlar onları sokaklara bırakıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas davranması ve satın almak yerine barınaklardan sahiplenmesi gerekiyor. Sahiplenelim, can dostlarımız emin ellerde ve sevgiyle büyüsün” dedi.