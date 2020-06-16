Yenimahalle’de 75 günde 262 yeni iş yeri açıldı

Yenimahalle, Corona virüs salgını sürecinde de yeni açılan işletmelerin tercih ettiği ilçe oldu.

Eşit hizmet anlayışı, şeffaf belediyecilik ve esnaf dostu denetim anlayışıyla Ankara genelinde ticaretin yüzde 41’inin gerçekleştiği ilçe olan Yenimahalle’de, Corona virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı 15 Mart tarihinden Mayıs ayı sonuna kadar belediye tarafından 262 yeni işyerine çalışma ruhsatı verildi.

Maske ve dezenfektan üretiminde öncelik

Türkiye’de Mart ayından bu yana görülen corona virüs vakaları dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun talep gören maske üretimi, temizlik ürünleri ve dezenfektan imalatı gerçekleştiren 17 yeni iş yeri başta olmak üzere toplamda 262 yeni işletmeye iş yeri açma ruhsatı veren Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde artan işsizlik rakamlarının önüne geçmek ve sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak için aralıksız çalışıyor.

Yaşar, “Ticaretin kalbi Yenimahalle’de atıyor”

Görev süresi boyunca esnafın yaşadığı sıkıntıları gözeterek, esnaf ve üreticiye yetki çerçevesi içerisinde tam destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle, Ankara’da ticaretin kalbinin attığı ilçedir. Belediye olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz pandemi sürecinde, yeni işletme açmak isteyen esnafımıza destek olduk. Mart ayından Mayıs sonuna kadar ilçemizde maske üretimi yapan 3 yeni imalathane ve biyosidal ve dezenfektan imalatı yapan 14 yeni işletme açıldı. Esnafımız, kişisel temizlik ve maske kullanımına önem verdiğimiz bu dönemde binlerce vatandaşımızın virüsten korunmasına yardımcı oldu. Yenimahalle’de vatandaşa iş imkanı sunan ve ticarete katkı yapan her esnafa destek vermeye devam edeceğiz” dedi.