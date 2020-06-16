  • BIST 110.940
  • Altın 378,992
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,6851
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Yenimahalle’de 75 günde 262 yeni iş yeri açıldı

Yenimahalle, Corona virüs salgını sürecinde de yeni açılan işletmelerin tercih ettiği ilçe oldu. 
Yenimahalle’de 75 günde 262 yeni iş yeri açıldı

Eşit hizmet anlayışı, şeffaf belediyecilik ve esnaf dostu denetim anlayışıyla Ankara genelinde ticaretin yüzde 41’inin gerçekleştiği ilçe olan Yenimahalle’de, Corona virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı 15 Mart tarihinden Mayıs ayı sonuna kadar belediye tarafından 262 yeni işyerine çalışma ruhsatı verildi.

Maske ve dezenfektan üretiminde öncelik

Türkiye’de Mart ayından bu yana görülen corona virüs vakaları dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun talep gören maske üretimi, temizlik ürünleri ve dezenfektan imalatı gerçekleştiren 17 yeni iş yeri başta olmak üzere toplamda 262 yeni işletmeye iş yeri açma ruhsatı veren Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde artan işsizlik rakamlarının önüne geçmek ve sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak için aralıksız çalışıyor.

Yaşar, “Ticaretin kalbi Yenimahalle’de atıyor”

Görev süresi boyunca esnafın yaşadığı sıkıntıları gözeterek, esnaf ve üreticiye yetki çerçevesi içerisinde tam destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle, Ankara’da ticaretin kalbinin attığı ilçedir. Belediye olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz pandemi sürecinde, yeni işletme açmak isteyen esnafımıza destek olduk. Mart ayından Mayıs sonuna kadar ilçemizde maske üretimi yapan 3 yeni imalathane ve biyosidal ve dezenfektan imalatı yapan 14 yeni işletme açıldı. Esnafımız, kişisel temizlik ve maske kullanımına önem verdiğimiz bu dönemde binlerce vatandaşımızın virüsten korunmasına yardımcı oldu. Yenimahalle’de vatandaşa iş imkanı sunan ve ticarete katkı yapan her esnafa destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta asfalt hamlesi16 Haziran 2020 Salı 04:34
  • Büyükşehir’in bahçede nikah dönemi devam ediyor16 Haziran 2020 Salı 03:39
  • Başkan Oğuz ve Bakan Ersoy Kahramankazan’ı konuştu16 Haziran 2020 Salı 02:33
  • Evlerinde sıkılan çocuklara Başkan Altınok’tan “Mini bot” hediyesi16 Haziran 2020 Salı 01:32
  • Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu15 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • ASKİ'den hobi bahçecilerine uyarı!15 Haziran 2020 Pazartesi 11:15
  • Başkan Köse bir yılını anlattı15 Haziran 2020 Pazartesi 10:19
  • Son virüs yok olana kadar15 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
  • Faaliyet raporuna belediye meclisinden tam destek15 Haziran 2020 Pazartesi 10:07
  • Başkent tiyatroları online15 Haziran 2020 Pazartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti