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Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon

Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürüten Belediye normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte faaliyete başlayan kahvehaneler ve lokantalarda dezenfeksiyonişlemi gerçekleştiriyor.
Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs vakalarının ilk görüldüğü günden bu yana Yenimahalle genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik noktaları, taksi durakları, dolmuş, taksi ve özel halk otobüslerinin yanı sıra PTT şubeleri, banka şubeleri, polis merkezleri ve araçları, sağlık ocakları, kamu hizmet binaları gibi 8 bin 169 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ülke genelinde normalleşme sürecinin başlamasıyla dezenfekte işlemine hız veren Yenimahalle Belediyesi, 28 kişiden oluşan 7 ayrı ekiple vatandaşa hizmet için kapılarını açan lokanta ve kahvehane işletmelerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

“Halk sağılığını düşünerek esnafa destek oluyoruz”

Yenimahalle’de Korona virüs salgını ile mücadelede gece gündüz dezenfekte çalışması gerçekleştiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi, halk sağlığını öncelik alarak tüm birimleri ile 7 gün 24 saat ilaçlama ve temizlik çalışması yapıyor. 3 aydır kapalı olan işletmelerimiz normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çalışmaya başlayacak. Sosyal ve ekonomik olarak zor günler geçiren esnafımıza bu sıkıntılı günlerde destek oluyoruz. Ekiplerimiz, virüsün yayılım hızının önüne geçmek amacıyla esnafın çalışmaya başladığı dönemde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uyması sıkıntılı süreci atlatmamızda büyük önem ifade ediyor” dedi.

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