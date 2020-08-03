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Yenimahalle’de açık hava konserleri dolu dizgin

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği açık hava konserleri doludizgin devam ediyor. İlçe sakinlerini sıcak yaz akşamlarında parklarda bir araya getiren müzik ziyafeti, bu kez de Batıkent Meydan AVM önünde kulakların pasını sildi.
Yenimahalle’de açık hava konserleri dolu dizgin

Sevilen sanatçılar Pırılay Pekpak, Coşkun Koyuncu ve Tolga Kaya seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Batıkentlilere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.

Batıkent’te yaz akşamı keyfe dönüştü

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan konser alanını saatler öncesinden dolduran Yenimahalle sakinleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği pop müzik ve anonim eserlerin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden değerli sanatçı ve müzisyenlerden oluşan Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası konserlerine 9 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yenimahalle’de yaz akşamlarını müzik ziyafetine çeviren Kent Orkestrası; her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleriBatıkent Meydan, Gazi Mahallesi, Şentepe, Ata Mahallesi, Serhat Mahallesi, Demetevler ve Turgut Özal Mahallesi’nde müziği ilçe sakinlerinin ayağına götürecek.

Maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edelim

Pandemi sürecinde evlerinde sıkılan vatandaşlar için ilçe genelinde açık hava konser etkinliklerinin düzenlediğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yaşamaya devam etmek zorundayız. Vatandaşımız bu zorlu süreçte sanattan ve kültürden uzaklaşmasın, yaz akşamlarını mutlu ve huzurlu geçirsin düşüncesiyle yaz sonuna kadar konserlerimiz devam edecek. Bu süreçte riskin hala devam ettiği unutulmamalı, tedbirli yaşamalı, kendimizi ve çevremizdekileri riske atmamalıyız. Bu sıkıntılı günleri birlikte mücadele ederek, tedbir alarak atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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