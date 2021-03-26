Yenimahalle’de alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

2020 yılında yaptığı alt yapı çalışmaları ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılı için alt yapı hedeflerine ulaşmak amacıyla ilk 3 ayda yapılan çalışmaları ilçe geneline yaymayı başardı.

Yenimahalle alt yapıda kar kış tanımıyor

Pandemi sürecini fırsata çevirerek yeni yapılaşmanın olduğu bölgelere ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, 2021 yılında 132 bin metrekare yeni yol açımı ve 374 bin metrekare alan düzenlenmesi, 100 bin 700 ton asfalt serimi, 60 bin metre bordür ve 44 bin 350 metrekare tretuvar yapımı hedefine ulaşmak amacıyla gece gündüz çalışıyor.

2021 yılı Ocak ayından bu yana alt yapı sezonu henüz başlamamasına rağmen 5 bin ton asfalt serimi, 8 bin metre kare yol açımı, 3 bin 350 metre kare kilit taşı, 6 bin 250 metre bordür ve 2 bin 500 metre kare tretuvar yapımını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz ve güvenli bir Yenimahalle yaratmak amacıyla ilçe sakinlerine hizmet ediyor.

“Vatandaşın temiz ve güvenli yollarda seyahat etmesini istiyoruz”

Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyor. Pandemi sürecini fırsata çeviren ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için alt yapı çalışmalarına yoğunluk veriyor. Yenimahalle’de vatandaşın talep ettiği noktalarda alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun yanında yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yol açımı, kaldırım, bordür ve tretuvar düzenlemesi gibi işlemleri sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yılın her mevsiminde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, temiz ve güvenli yollarda seyahat edebilmesini hedefleyerek çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek” dedi.