  • BIST 105.860
  • Altın 375,523
  • Dolar 6,7887
  • Euro 7,4704
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Yenimahalle'de alt yapıya bakım

Yenimahalle Belediyesi, yağışlı ve soğuk geçen kış sezonunun ardından havaların ısınmasıyla birlikte alt yapı çalışmaları için ilçe genelinde teyakkuza geçti.
Yenimahalle'de alt yapıya bakım

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde imar planına göre yol açma, asfalt serim, bordür, tretuvar, kaldırım, hafriyat alımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle genelinde çalışmalara hız veren ekipler; Yenimahalle merkez, Gazi Mahallesi, Batıkent, Demetevler, Şentepe, gibi birçok bölgenin yanı sıra Susuz, Ata Mahallesi ve Yakacık, Memlik, Karacakaya, Dodurga gibi ilçeye bağlı köylerin asfalt serimi ve kaldırım işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Cadde ve sokaklara detaylı bakım

2019 yılında Yenimahalle’de 64 bin metre bordür üretimi, 320 bin metrekare alan düzenleme, 35 bin metrekare tretuvar yapımı ve 150 bin metrekare yol açımı gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 hedefleri için kolları sıvadı.  

arsiv-(5)-001.jpg

Hedefler büyük

Özellikle yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yol açımı ve asfalt serim çalışmalarına ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi, 2020 yılında; 100 bin ton asfalt serim, 60 bin metre bordür onarım, 200 bin metrekare yol açım, 70 bin metrekare tretuvar yapımı, 400 bin metreküp hafriyat alımı, 60 bin metrekare kilit taşı üretimi, 400 bin metrekare alan düzenleme, 7 bin 500 metreküp beton üretimi hedefine doğru da hızla ilerliyor.

 “Yenimahalle’nin tümüne eşit hizmet götürüyoruz”

Yenimahalle’de havanın ısınması ile birlikte sürdürülen alt yapı çalışmalarına hız verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımız çamur sıkıntısı çekmesin, temiz sokakları ve yolları kullanabilsin diye ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle’nin merkezinde ne çalışma yapıyorsak en uzak köyünde ve yerleşim yerinde de aynı çalışmayı yürütüyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi alt yapı bakımında Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline getirdik. Eşit hizmet anlayışı ile temiz bir Yenimahalle için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in işçilikten belediye başkanlığına olan serüveni22 Mayıs 2020 Cuma 05:39
  • Mamak zabıtasından duraklara denetim22 Mayıs 2020 Cuma 05:00
  • Kahramankazan'da 500 çiftçiye 1 milyon sebze fidesi 22 Mayıs 2020 Cuma 04:34
  • Gölbaşı camileri dezenfekte edildi22 Mayıs 2020 Cuma 02:32
  • Altındağ Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı22 Mayıs 2020 Cuma 01:30
  • Büyükşehir’in yardım kampanyasına destek büyüyor21 Mayıs 2020 Perşembe 07:04
  • Çubuk’ta üç yönlü çalışma21 Mayıs 2020 Perşembe 06:02
  • Kahramankazan’da sıcak yemek servisi sürüyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 05:29
  • Etimesgut Belediyesi'nden çevrim içi hizmet20 Mayıs 2020 Çarşamba 02:27
  • Altındağ'a 2 yüzme havuzu 20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti