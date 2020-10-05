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Yenimahalle’de altyapı çalışmaları sürüyor

Yıl boyunca ilçenin tümünde altyapı seferberliği ilan eden Yenimahalle Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.
Yenimahalle’de altyapı çalışmaları sürüyor

Yenimahalle’yi kış aylarına hazırlamak amacıyla altyapı çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim, tretuvar ve yol açma çalışmalarına ilçenin farklı noktalarında devam ediyor.

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Her mahallede altyapı seferberliği
İlçe sakinlerinin kış aylarında güvenli ve temiz yollarda seyahat etmelerini amaçlayarak Yenimahalle’nin tümünde altyapı çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri; İlk Yerleşim, Ergenekon, Yukarı Yahyalar, Yakacık, Kaletepe, İnönü, Turgut Özal mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürürken Ata, Macun, Susuz, Serhat, Güventepe ve Kaletepe mahallelerinde yol açımı ve tretuvar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 150 bin metrekare yol açımı, 35 bin metrekare tretuvar yapımı, 64 bin metre bordür üretimi gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, 2020 yılı için 200 bin metrekare yol açımı, 60 bin metrekare bordür üretimi ve 400 bin metrekare alan düzenleme hedefine ulaşmak amacıyla ilçe genelinde altyapı çalışmalarını haftanın 7 günü sürdürüyor.

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“Tüm çalışmaları kendi emekçilerimiz yapıyor”
Yenimahalle’nin tüm mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de merkez mahalleler ve merkeze uzak bölgeler arasında alt yapı konusunda hiçbir fark kalmasın istiyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı konusuna büyük önem verdik. Yenimahalle Belediyesi, asfalt serimi, yol açımı, kaldırım gibi bütün çalışmalarını kendi araç gereci ve kendi emekçisi ile yürütüyor. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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