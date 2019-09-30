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Yenimahalle'de annelere bebek besleme semineri

Yenimahalle Belediyesi, anne ve anne adaylarını bebek beslenmesi hakkında bilgilendirmek için bir mama firması tarafından düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı.
Yenimahalle'de annelere bebek besleme semineri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal’ın dinleyici olarak katıldığı “Bebeklerin Bilişsel ve Sosyal Gelişiminde Beslenmenin Önemi” adlı seminerde, aile çocuk yazarı Ömür Kurt, Uzman Doktor Ender Saraç ve mama firması yetkilileri anne ve anne adaylarına konu hakkında geniş bilgi verdi.

“Mutlu yarınlar sağlıklı bebeklerle gelecek”

Yenimahalleli annelerin bebekleriyle birlikte yoğun katılım gösterdiği söyleşi öncesi ilçe sakinlerine kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bu etkinlikte tek amacımız anne bebek beslenmesi konusunda toplumda bilinç seviyesini arttırmak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve özellikle 0-2 yaş döneminde beslenmenin insanın kalan hayatı için ne kadar önemli olduğunu annelere bir kez daha hatırlatmak, aktarmaktır. Türkiye genelinde 4’üncüsü düzenlenen bu etkinliğin Yenimahalle’de yapılmasından ve konunun uzmanları ile anneleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

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Her geçen gün ülkenin kirlenmesi, gıdaların sağlıklı olmaması, tabiatın yok edilmesi en çok bebeklere, yeni nesile zarar veriyor şeklinde konuşan Yaşar “ Günden güne artan hava kirliliğine ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına karşı tedbir almak, yenilikleri takip etmek ve çocuklarımızın daha sağlıklı büyümeleri için ne yapmamız gerektiği konusunda konunun uzmanları ailelere bilgi aktarıyor. Bu nedenle düzenlenen sağlık seminerlerine büyük önem veriyorum. Gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesi daha güzel yarınlara kucak açmamıza vesile olacaktır” ifadelerinde bulundu.
Dr. Saraç “Bebeklerin zeka ve sosyal gelişimi çok önemli”
Program vesilesi ile Ankaralı annelerle bir araya gelen Dr. Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemine dikkat çekti. Dr Saraç “Annelerin sadece bebeklerinin boy ve kilosuna odaklanmaması bunun yanında “Görünmeyen Sağlığı” yani bebeğin zeka ve sosyal gelişimine dikkat edilmesi gerekmektedir. 1 yaş altındaki bebekleri şeker eklenmiş meyve sularıyla, pirinç unuyla ve hayvansal sütlerle beslemek, köfteyi mutfak robotundan geçirip vermek doğru değildir. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemlidir. Sütünüz gelmiyorsa veya yeterli değilse tek uygun seçenek devam sütleridir” şeklinde konuştu. 
 

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