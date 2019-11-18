Yenimahalle'de ara tatil denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönem ara tatili nedeniyle öğrenciler ve ailelerin yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezlerini denetledi.

Eğitim kurumlarının 18-22 Kasım tarihleri arasında hafta sonları ile birlikte 9 günlük ara tatile girmesi sonrasında ailelerin alışveriş yapmak için sıklıkla tercih ettiği AVM’lerin fast food ve yemek bölümleri derinlemesine incelendi.

Fast food ve restoranlar denetimde

Öncelikle hijyen, temizlik ve güvenlik kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen denetimler sırasında cezai işlem gerektiren isletmelere ceza kesildi.

Çocukların ve gençlerin talep gösterdiği fast food restoranlarda kızartma yapılan bölümleri de denetleyen ekipler, 23 dereceyi aşan kızartma yağlarını ölçüm cihazı ile tespit ederek, imha edilmesi için gerekli uyarıları gerçekleştirdi.

“Kullanılmış kızartma yağı tehlike saçıyor”

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte sıklıkla kullanılan alışveriş merkezlerinin hijyen kuralları açısından denetlendiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “ Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan AVM ve gıda satışı yapan işletmeleri denetimden geçiriyoruz. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği fast food yemek alanlarını hijyen, temizlik kuralları ve vatandaşa sunulan gıda ürünleri açısından denetime tabi tutuyoruz. Beklemiş ve defalarca kullanılmış kızartma yağları halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

