Yenimahalle’de Bayram öncesi gıda denetimi

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe sakinlerinin güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimleri sıklaştırdı.

Yenimahalle’de Kurban Bayramı nedeniyle gıda üretimi yapan imalathanelerde hazırlıklar aralıksız sürerken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tatlı, börek, şeker ve lokum gibi vatandaşın yoğun talep gösterdiği imalathaneleri denetledi.

İmalathanelere detaylı denetim

Her bayram vatandaşların sıklıkla tükettiği gıda üretim tesislerinde denetimi arttıran Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, hijyen kurallarına uyan işletmeleri tebrik ederken, temizlik ve güvenlik kurallarına uymayan kimi iş yerleri hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.

Baklava, börek ve pasta imalathanelerini titizlikle denetleyen ekipler, kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, temiz ortamda muhafaza edilip edilmediğine dikkat ederek, çalışanların iş kıyafetlerini, hijyen koşullarını kontrol etti.

İlçe genelinde süren denetimlerde 85 adet imalathane kontrol edilirken, 25 işyerine eksikleri sebebiyle uyarı, 9 işyerine idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek (iykt) toplamda 5 bin 760 TL para cezası, 4 iş yerine de durum tespit tutanağı (dtiykt) düzenlenerek encümene sevk edildi. Öte yandan 47 işyerinin ise tam anlamıyla olması gerektiği gibi hizmet verdiği gözlenerek ekipler tarafından tebrik edildi.

“Halkın sağlığıyla oynayan işletmeye af yok”

Halk sağlığı için bayram öncesi denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bayram süresince vatandaşların talep gösterdiği gıda ürünlerinin üretim yerlerini ve satış noktalarını hijyen ve güvenlik açısından denetliyoruz. Bayramda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla ekiplerimizin yaptığı rutin denetimler devam edecek. Temizlik kurallarına tüm işletmelerin uyması gerekiyor. İşletme sahiplerinin bu hususta özellikle dikkat etmesi, vatandaşın sağlıklı ve temiz ürünler tüketmesi ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

