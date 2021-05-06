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Yenimahalle'de bayram temizliği başladı

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar ile toplam 240 cami ve mescitte Ramazan Bayramı sonrası ibadet ve ziyaretler için bakım ve temizlik çalışması yapıyor.
Yenimahalle'de bayram temizliği başladı

Bölgede periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesinde hız veren belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşların ibadetlerini ve mezarlık ziyaretlerini hijyen ve temiz şartlarda gerçekleştirmesi için titizlikle çalışıyor. Belediye ekipleri, camileri dezenfekte ederek, halıları süpürüp kuru temizlemesini yapıyor. Ayrıca camiler haşerelere karşı da ilaçlanıyor. Ekipler, temizlik çalışması biten camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da unutmuyor.

Mezarlıklar bayram sonrası ziyarete hazırlanıyor

Sokağa çıkma sürecinde geniş ölçekli bir temizlik çalışması sürdüren ekipler, yalnızca camileri temizlemekle kalmıyor. Bayram sonrası yapılacak kabristan ziyaretleri için Susuz, Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik ve Ergazi mezarlıklarını temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yapıyor, mezarlıklar kuru otlardan ve çöplerden arındırılıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle zaten ilçe genelinde düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlerinin devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bütün camilerimizin temizliklerini de periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların buluşma noktası olan camilerimizi hijyenik koşullarda tutmak, eksikliklerini gidermek ve tadilatlarını yapmak bizlere mutluluk veriyor. Şimdiden tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

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