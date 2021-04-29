Yenimahalle’de belediye-tapu işbirliği

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin tapu işlemlerini daha hızlı çözmeleri amacıyla Tapu Müdürlüğü ile örnek bir iş birliğine imza attı.

Vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı çözmeleri için Tapu Müdürlüğü'yle iş birliği yaptıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin internet uygulamalarını Tapu Müdürlüğü'nün kullanımına açtıklarını söyledi. Bu kapsamda protokol imzaladıklarını aktaran Yaşar, “Tapu için belediyeye 'gelgit'i bitiriyoruz” dedi.

Yenimahalle’nin, 2020'de nüfus artışının yüksek olduğu ikinci ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar, “Ankara'da ticaretin yüzde 42'si Yenimahalle'de. Herkes oturmak için Yenimahalle'yi tercih ediyor. Yenimahalle'de günde ortalama 100'e yakın ev, arsa, ticarethane gibi alım satım işlemi gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında bu rakam günlük 250'yi buluyor. Uzun süre önce birçok belediyecilik hizmetimizi mobil uygulamamıza taşımıştık. Bu alım satım hareketliliğinden dolayı yeni hizmetimizle vatandaşlarımıza tapu işlemleri için de büyük kolaylık sağlamaya başladık. Tapuda alım satım yaparken belediyeden borcu yoktur belgesi ile rayiç değer belgesi isteniyor. Bu uygulamayla tapu için 'belediyeye gelgit'i bitiriyoruz. Vatandaşın artık rayiç bedel belgesi için belediyeye gelmesine gerek yok, tapudan alabilecek. Borcu da varsa online ödeyebilecek. Belediyemizin uygulamasını tapu ile paylaştık. Tapudaki görevli sisteme giriyor, rayiç bedel belgesini uygulama üzerinden alabiliyor. Satışı yapılacak yerle ilgili borç olup olmadığını sorgulayabiliyor. Uyarı verirse mükellefin belediyeye yönlendirilmesini istiyoruz. Vatandaş borcu varsa eğer belediyeye gelmeden online olarak anında uygulamamızdan da ödeyebiliyor. Ödeme yapıp borcu yoktur belgesini orada alabiliyor. Hem zamandan tasarruf ediliyor hem de işlemler hızla çözülebiliyor” diye konuştu.

Türkiye'ye örnek oldu

Uygulamalarının Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydeden Başkan Yaşar, “Biz bunu pilot olarak Yenimahalle'de çalıştık, tapu da yapılabilirliğini gördü. Ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bütün belediyelere, 'Bunu uygulayın' demiş. Biz uyguladık, Türkiye'ye örnek oldu. Şimdi birçok belediye başladı” dedi.