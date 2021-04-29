  • BIST 1.402
  • Altın 467,689
  • Dolar 8,2240
  • Euro 9,9640
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Yenimahalle’de belediye-tapu işbirliği

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin tapu işlemlerini daha hızlı çözmeleri amacıyla Tapu Müdürlüğü ile örnek bir iş birliğine imza attı.
Yenimahalle’de belediye-tapu işbirliği

Vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı çözmeleri için Tapu Müdürlüğü'yle iş birliği yaptıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin internet uygulamalarını Tapu Müdürlüğü'nün kullanımına açtıklarını söyledi. Bu kapsamda protokol imzaladıklarını aktaran Yaşar, “Tapu için belediyeye 'gelgit'i bitiriyoruz” dedi. 

gvn_3532.jpg

Yenimahalle’nin, 2020'de nüfus artışının yüksek olduğu ikinci ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar, “Ankara'da ticaretin yüzde 42'si Yenimahalle'de. Herkes oturmak için Yenimahalle'yi tercih ediyor. Yenimahalle'de günde ortalama 100'e yakın ev, arsa, ticarethane gibi alım satım işlemi gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında bu rakam günlük 250'yi buluyor. Uzun süre önce birçok belediyecilik hizmetimizi mobil uygulamamıza taşımıştık. Bu alım satım hareketliliğinden dolayı yeni hizmetimizle vatandaşlarımıza tapu işlemleri için de büyük kolaylık sağlamaya başladık. Tapuda alım satım yaparken belediyeden borcu yoktur belgesi ile rayiç değer belgesi isteniyor. Bu uygulamayla tapu için 'belediyeye gelgit'i bitiriyoruz. Vatandaşın artık rayiç bedel belgesi için belediyeye gelmesine gerek yok, tapudan alabilecek. Borcu da varsa online ödeyebilecek. Belediyemizin uygulamasını tapu ile paylaştık. Tapudaki görevli sisteme giriyor, rayiç bedel belgesini uygulama üzerinden alabiliyor. Satışı yapılacak yerle ilgili borç olup olmadığını sorgulayabiliyor. Uyarı verirse mükellefin belediyeye yönlendirilmesini istiyoruz. Vatandaş borcu varsa eğer belediyeye gelmeden online olarak anında uygulamamızdan da ödeyebiliyor. Ödeme yapıp borcu yoktur belgesini orada alabiliyor. Hem zamandan tasarruf ediliyor hem de işlemler hızla çözülebiliyor” diye konuştu.

emr_6252.jpg

Türkiye'ye örnek oldu 
Uygulamalarının Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydeden Başkan Yaşar, “Biz bunu pilot olarak Yenimahalle'de çalıştık, tapu da yapılabilirliğini gördü. Ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bütün belediyelere, 'Bunu uygulayın' demiş. Biz uyguladık, Türkiye'ye örnek oldu. Şimdi birçok belediye başladı” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı29 Nisan 2021 Perşembe 09:21
  • Bağış tutarı 14 milyon TL’yi geçti.29 Nisan 2021 Perşembe 04:22
  • Başkan Ertuğrul Çetin SMA Hastası Bedia Ferhan’a Misafir Oldu29 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Gündüz Çocuk Bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor29 Nisan 2021 Perşembe 02:21
  • Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak servis29 Nisan 2021 Perşembe 01:23
  • Maske ve dezenfektan dağıtımına hız verildi29 Nisan 2021 Perşembe 00:30
  • Biogaz ile ekonomiye katkı29 Nisan 2021 Perşembe 00:28
  • Hayvanları besleme timi kuruldu29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Büyük pazar dualar eşliğinde açılıyor29 Nisan 2021 Perşembe 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti