Yenimahalle'de beyaz zehire geçit yok

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerini mercek altına aldı.

İlçe genelinde bulunan kantinleri tek tek gezen zabıta ekipleri, yönetmelik kapsamında başta beyaz zehir olarak da bilinen şeker ve gazlı içeceklerin satışının yapılıp yapılmadığını denetledi.

Öğrencilerin sağlığını tehdit eden gıdaların satışını engellemek ve çocukların daha sağlıklı besinler almasını sağlamak amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde detaylı inceleme yapan ekipler, gıda yönetmeliği çerçevesinde yasaklanan ürünler hakkında kantin işletmecilerine gerekli bilgilendirmeleri de yaptı.

Denetimler son sürat devam edecek

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, yasaklı gıda ürünleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı ve çalışan hijyen belgeleri kontrol edildi.

Belirli periyotlar halinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten zabıtalar, ilçedeki kantin işletmecilerinin kurallara uyduğunu ve denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

“Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli”

Halk sağlığının önemine değinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Zabıta ekiplerimiz sıklıkla kantinleri denetliyor. Bizim amacımız işletmelere zorluk çıkartmak değil, zaten hiçbir zaman da cezacı bir belediye olmadık. Ancak halk sağlığı bizim için her şeyden önemli. Halkın sağlığıyla oynayana af yok. Bunun affı olmaz. Başkan seçildiğim ilk günden bu yana her zaman halk sağlığının takipçisi oldum. Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve temiz ürünler tüketmesine önem veriyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

