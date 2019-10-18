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Yenimahalle'de 'Boya Resim Sergisi' açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) yağlı boya resim eğitimi alan vatandaşlar, el emeği göz nuru resimlerini sergiledi.
Yenimahalle'de 'Boya Resim Sergisi' açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın açılış kurdelesini kestiği resim sergisinde, kursiyerleri Başkan Yardımcısı Erhan Aras da yalnız bırakmadı.

Sergi 1 Aralık’a kadar açık

1 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak sergide, belirli periyotlarla 15 kurs merkezinin kursiyerleri 500’den fazla el emeği göz nuru resimlerini Yenimahallelilerin beğenisine sunacak.

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“Aile bütçesine katkıda bulunan vatandaşlarımız var”

Sergiyi gezen Başkan Yaşar, eserleri tek tek inceleyerek kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Yaşar, “Bu ürünleri ortaya koyabilmek için 6 ay eğitim gördünüz. Görüyorum ki hepiniz çok güzel işler çıkarmışsınız. Tebrik ederim. Bugün sergi salonumuzda YENİMEK Avcılar ve Meydan Kurs Merkezi öğrencilerinin resimleri sergileniyor. Hepsini çok beğendim elinize, emeğinize sağlık. Açtığımız kurslar sadece hobi kursu değil aynı zamanda meslek edindirme kursudur. Bu kurslarda eğitim görüp öğrendikleriyle kendine iş kapısı açan vatandaşlarımız var, aile bütçesine katkıda bulunan vatandaşlarımız var” dedi.

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