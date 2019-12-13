  • BIST 110.477
  • Altın 275,952
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Yenimahalle'de bulunan Spor Akademisi büyüyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü altında faaliyet gösteren Spor Akademisi, günden güne bünyesine kattığı sporcularla büyümeye devam ediyor.
Yenimahalle'de bulunan Spor Akademisi büyüyor

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, bilardo, kickbox, jimnastik, yüzme, bale, capoeira, bocce, dart, buz pateni, badminton ve masa tenisi dallarında, 4-13 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veren ve eğitim sonunda üyelere lisanslı sporcu olma imkanı sağlayan akademi, aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Okul puanına katkı sağlıyor

Çocuklarını akademiye yazdırmak için kayıt merkezlerine akın eden anne ve babalar, lisansın okul puanına da katkısı olduğunu belirtti.
Veli Ayşe Alkan, “Çocuğum akademide eğitim görerek futbolda lisans aldı. Çocuğumuzun burada hem spor yapması ki spor yapmak sağlık açısından da çok önemli, hem de lisans alması okul seçerken ona eklenen puan açısından önem arz ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bu imkânı çocuklarımıza sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.

_mg_5030.jpg

“Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri sporun birleştirici gücüne inanıyor; spora ve sporcuya destek oluyoruz. Bu yüzden de spor akademimizle çocuklarımızı spor teşvik etmek için çalışıyoruz. Bugün Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, lisanslı sporcu sayısını 566’ya çıkardı. Şuanda eğitim gören spor akademisi öğrenci sayısı ise 743’dür. Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bizler sporun ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir'den kimsesizlere şefkat eli14 Aralık 2019 Cumartesi 00:33
  • Altındağ'da Şeb-i Arus gecesi14 Aralık 2019 Cumartesi 00:29
  • Yenimahalle'de Kazakistan’ın bağımsızlık günü kutlandı 13 Aralık 2019 Cuma 00:56
  • Yenimahalle'de anaokullarında göz taraması başladı13 Aralık 2019 Cuma 00:55
  • Mamak İstihdam Merkezi hizmete girdi13 Aralık 2019 Cuma 00:52
  • Kızılcahamam'da voleybol turnuvası devam ediyor13 Aralık 2019 Cuma 00:49
  • Kızılcahamam’da fırınlara zabıta denetimi13 Aralık 2019 Cuma 00:47
  • Keçiören'de Milli sporcuya büyük övgü13 Aralık 2019 Cuma 00:45
  • Keçiören Belediyesi personeline temel trafik bilgiler eğitimi verdi13 Aralık 2019 Cuma 00:43
  • Büyükşehir'in K-9 köpekleri girdikleri sınavı geçtiler13 Aralık 2019 Cuma 00:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti