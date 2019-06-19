Yenimahalle'de çocukların gözdesi müze

Ankara’nın ilk interaktif çocuk müzesi olan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, düzenlediği birçok farklı etkinlik ve sanat faaliyetleriyle Müzeler Haftası’nda da yine çocukların gözdesi oldu.