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Yenimahalle'de çocukların gözdesi müze

Ankara’nın ilk interaktif çocuk müzesi olan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, düzenlediği birçok farklı etkinlik ve sanat faaliyetleriyle Müzeler Haftası’nda da yine çocukların gözdesi oldu. 
Yenimahalle'de çocukların gözdesi müze

Hafta boyunca süren etkinliklerde öğrenciler, birbirinden farklı etkinlikler ile bilimsel ve evrensel değerler konusunda hem eğitim aldı hem de doyasıya eğlendi.

Müze okul duvarını renklendirdi

Etkinlikler kapsamında Yenimahalle Fatih İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri, okul bahçesinde duvar boyama etkinliği yaptı. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte çocuklar okul duvarlarını diledikleri gibi renklendirdi. 3 saat süren etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Boyama etkinliği sonrası müze ekibi öğrencilere dondurma sürprizi yaptı. 

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Çocuklar kendi maskelerini tasarladılar

Hafta boyunca süren kutlamalarda, alandaki eğitimlerinin ardından etkinlik atölyesinde maskelerini tasarlayan çocuklar birbirinden farklı tasarımlarla yaratıcılıklarını sergiledi.  Müze personelinin rehberliğinde hayal ettikleri maskelerini tasarlayan çocuklar müzeden keyifle ayrıldılar.

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