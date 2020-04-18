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Yenimahalle’de coronaya karşı ortak mücadele

İlçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarıyla Corona virüsüne savaş açan Yenimahalle Belediyesi, ilaçlama işlemine aralıksız devam ediyor.
Yenimahalle’de coronaya karşı ortak mücadele

Yenimahalle’nin tümünde teyakkuza geçerek dezenfekte çalışması yürüten ekipler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Corona Virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla özel olarak tasarlanan araçlarla ilçenin tümünde ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Cadde ve bulvarlarda sürekli dezenfekte

Yenimahalle’de yeni nesil fan püskürtmeli dezenfektasyon sistemi ile donatılmış araçlar; saatte 200 bin metre küp hava ile dezenfektan likitlerini cadde, sokak, bulvar, park ve bahçeler gibi geniş alanlara püskürtme yaparak daha hızlı ve etkin bir dezenfeksiyon sağlıyor.
Corona virüsünü etkisiz kılmak için ilçenin dört bir yanında ilaçlama faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, onlarca insanın bir günde yapacağı dezenfekte işlemini kullanılan ilaçlama aracı vasıtasıyla dakikalar içinde yapıyor.

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Yaşar: “Vatandaşın sağlığı için ortak mücadele şart”

Corona virüsünün yayılmasının engellenmesi için Yenimahalle’de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Corona virüsünün yayılma hızının yüksek olmasından dolayı en kısa zamanda etkin bir yöntemle dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu virüsten en zararla kurtulmasını sağlamaktır. Yenimahalle’nin tümünde ekiplerimiz gece gündüz dezenfekte çalışması yapıyor. Ülkemizi tehdit eden bu virüsten bir an önce kurtulabilmemiz için yerel yönetimler ve yetkili birimler ortak mücadele etmelidir. Yurttaşlarımızın da bu süreçte gerekli önlemleri alarak evlerinden çıkmaması ve uyarıları dikkate alması, virüsün yayılım hızını azaltabilmemiz için en etkin yöntem olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

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