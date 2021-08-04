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Yenimahalle'de dayısını bıçaklayan genç tutuklandı

Ankara Yenimahalle'de dayı yeğen arasında para tartışması yaşandı. Olay kavgaya dönüştü. Yeğen alkollü olduğu belirtilen dayısını bıçaklayarak öldürdü.
Yenimahalle'de dayısını bıçaklayan genç tutuklandı

Ankara'da para vermediği için şiddet uygulayan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

İddiaya göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ve bir markette çalışan E.B, işten eve döndüğü sırada üst katta oturan dayısı Faruk Biçer (48) ile karşılaştı. Alkollü olduğu iddia edilen Faruk Biçer, E.B'den para istedi. Parasının olmadığını belirten E.B. dayısı tarafından darbedildi.

Bu sırada E.B, mutfaktan aldığı bıçakla dayısını bıçaklayarak kaçtı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı metruk bir binada yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği, "Dayım cezaevinden çıktığından beri her gün bana şiddet uyguluyordu. Maaşımı aldığım zaman paramı benden zorla alıyordu. Her gün sarhoş şekilde geziyordu. 'Param yok' dediğim zamanda beni dövüyordu. Olay günü yine benden para istedi, olmadığını belirtince beni dövmeye başladı. Bende elime aldığım bıçakla kendisini öldürdüm." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

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