Yenimahalle’de deprem haftasında sivil savunma sergisi

Afete hazırlık konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında “Dünden Bugüne Sivil Savunma” başlıklı sergi düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi, AFAD Ankara İl Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanları Derneği tarafından afet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Dünden Bugüne Sivil Savunma” sergi açılışı Batıkent Meydan AVM’de yapıldı. Cuma gününe kadar açık olacak sergide geçmişten günümüze arama kurtarma ekipmanları da gösterime çıktı.

İlçe sakinlerinin geniş katılım gösterdiği sergi açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, AFAD Ankara İl Müdürü Soner Tütün, Sivil Savunma Uzmanları Derneği Başkanı Olcay Yılmaz ve muhtarlar katıldı.

“Önlem alarak hazırlıklı olmalıyız”

Arama kurtarma konusunda geçmişten günümüze kıyafetleri, kurtarma ekipmanları, muhabere ekipmanları gibi sivil savunmada kullanılan araç ve gereçlerin sergilendiği sergi açılışında katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Geçmişte Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gölcük ve en son İzmir’de yaşadığımız depremler, bize önlem almak ve depreme hazırlıklı olarak yaşamamız gerektiğini açıkça hatırlatıyor. Depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için çalışmalıyız. Hem genel idare hem yerel yöneticiler hem de vatandaşlar deprem konusunda ortak mücadele etmeli, bu konuda eğitimli olmalıyız” dedi.

“Afetlerde can kaybını azaltmanın yolu eğitimden geçiyor”

Toplumun bilinçlenmesinin ve afetlere karşı nasıl davranacağını bilmesinin can kaybının azalmasında büyük öneme sahip olduğunu belirten Yaşar, “Afet öncesi ve sonrasında neler yapılacağına dair temel bilgileri olan bireyler, afet zararlarını azaltmanın en önemli unsurlarından biri olacaktır. Yenimahalle Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu etkinlikler, afetlerin zararını en aza indirmek için toplumda önlem alma ve farkındalık yaratma amacını taşıyor. Afete Hazır Türkiye ve Afete Hazır Yenimahalle Projesi ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmayı, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz bu sergi ile Afetlere Hazırlık Yılı’nda vatandaşlarımız afet konusunda bilinçlenecek, öncesi ve sonrasında afet durumlarında yapılması gerekenleri öğrenecek. Bu önemli etkinliğin gerçekleştirilmesinde tüm paydaşlara teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Dural “Yıl boyunca afet ve deprem eğitimleri sürecek”

Sergi açılışı öncesinde kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, “Ülkemiz bir deprem ülkesi. Düzenlenen bunun gibi etkinlikler hem toplumun afet bilinicini artırmak ve duyarlılık kazandırmak konusunda bizlere bir farkındalık sağlıyor. AFAD, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde afet konusunda değişik meslek grupları ve tolum kesimlerine yıl boyunca afet ve deprem eğitimi vereceğiz. Toplumda afet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.