  • BIST 101.110
  • Altın 383,597
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Yenimahalle’de “Doğru ve Sağlıklı beslenme” semineri

Yenimahalle Belediyesi, tedbirler çerçevesinde evlere kapanan vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırmak için sosyal medya hesapları aracılığıyla Yenimahallelileri zinde ve formda tutuyor. 
Yenimahalle’de “Doğru ve Sağlıklı beslenme” semineri

Bir yandan belediye bünyesindeki spor eğitmenleri Yenimahalle Belediyesi sosyal medya hesaplarından ilçe sakinlerine her akşam evde spor yaptırırken, bir yandan da sağlıklı yaşam ve doğru beslenme tüyoları ile vatandaşlar bilgilendiriliyor. 

Özel Ortadoğu Hastanesi Diyetisyenlerinden Çiğdem Özcan da Yenimahalle Belediyesi instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Ramazan ayında Doğru ve Sağlıklı beslenme konulu söyleşi ile Yenimahalle sakinlerini aydınlatan Özcan, özellikle çocukların evde olduğu bu dönemlerde çocuk beslenmesine de dikkat çekti. 

Aman! çocuklara dikkat

Evde kalan çocukların can sıkıntısından sürekli bir şeyler yeme eğiliminde olduğunu anlatan Çiğdem Özcan obezite tehlikesinin altını çizdi. Özcan “Çocuklarda iştah kontrolünü sağlamalıyız. Bunu da çocuklarla aynı öğünlerde aynı masada oturup, onlarla aynı yemekleri yiyerek yapmalıyız. Çocuklar için ayrı yemekler hazırlanmamalı. Çocuklarımıza ana yemek öncesi atıştırmalık vermemeliyiz. Ve çocuklar bu aralar evde güneş göremedikleri için D vitamini takviyesi muhakkak yapmalıyız. Ve hiperaktivite sorununu da karbonhidratı azaltarak çözebiliriz. Çocuklarda bir diğer konu da insülin direncidir. Çocuklarda maalesef çok karşılaşıyoruz ve en büyük sebebi paketli gıdalardır. Lütfen evlerinize paketli gıdalar sokmayın. Çocuklara sık sık atıştırmalık vermeyin. Sütlü tatlılar tercih edin. Tatlandırıcı olarak da şeker yerine kuru meyveleri tercih edin ” dedi.    

Bağışıklığı güçlendirici besinler ve ramazanda beslenme konusunda da Yenimahallelilere bilgi ve birikimlerini anlatan Çiğdem Özcan, omega 3 ve selenyumun bağışıklık için çok önemli olduğunu hatırlattı.  Haftada 3 gün doğru pişirme yöntemi ile balık tüketin diyen Özcan propolis ve D vitamini ile proteinin de bağışıklık için çok önemli olduğunu söyledi.  


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’den vatandaşa psikolojik destek03 Mayıs 2020 Pazar 05:11
  • Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürdü03 Mayıs 2020 Pazar 04:09
  • Kızılcahamam’da motivasyon şarkısı03 Mayıs 2020 Pazar 03:08
  • Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor 03 Mayıs 2020 Pazar 02:06
  • Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleşti03 Mayıs 2020 Pazar 01:04
  • Büyükşehir’den sulamada tasarruf dönemi 03 Mayıs 2020 Pazar 00:02
  • Güdül Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:32
  • Pursaklar’da ramazan davulcuları iş başında02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:17
  • Mamak Büyükkayaş Mahallesi baştan sona dezenfekte edildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:15
  • Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti