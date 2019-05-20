Yenimahalle’de eğitici tiyatro

Yenimahalle Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle Yenimahalle’deki ilköğretim öğrencileri için eğitici ve öğretici bir oyun sahnelendi.

Oyunda çevreci kedi ÇEVKİ’nin yakın arkadaşları Su, toprak ve Ateş’le ambalaj atıklarının çöpe atılmaması için verdikleri mücadele, eğlenceli bir dille anlatıldı.

Kahkaha dolu eğitim

Yenimahallelilere çevre bilinci kazandırmak, sağlıklı yarınlara ortam hazırlamak için el ele veren Yenimahalle Belediyesi ve ÇEVKO, bir kez daha çocuklar için işbirliği yaptı. Çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla “Dönüşüm iyi gelecek” adlı çocuk tiyatrosu Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

ÇEVKO Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği oyunu, Yenimahalle’nin farklı okullarından gelen yüzlerce öğrenci, kahkahalarla izledi.

ÇEVKİ, Su ve Toprak Ateş’e karşı

Fulya Şirin’in yazdığı, Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği müzikli çocuk oyununda ambalaj atıklarının çöpe değil de geri dönüşüm kutularını atılması gerektiği anlatılırken, çocuklar geri dönüşüm maddelerinin neler olduğunu da öğrendi.

Zaman zaman çocukların da dahil olduğu oyunda ÇEVKİ, Su ve Toprak’ın çevreye zarar veren arkadaşları Ateş’e ambalaj atıklarını öğretmek için verdikleri mücadele ele alındı.

Hem eğlenen hem de çevre konusunda bilinçlenen çocuklara, oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi tarafından oyun seti dağıtıldı.