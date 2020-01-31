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Yenimahalle'de “Eklem Ağrıları” semineri

Yenimahalle’de 50 yaş üstü vatandaşların faydalanması amacıyla açılan İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezlerinde sağlık seminerleri devam ediyor.
Yenimahalle'de “Eklem Ağrıları” semineri

Yenimahalle Belediyesi, Medical Park Ankara Hastanesi işbirliğinde, 60’ın üzerinde ilçe sakinine “Eklem Ağrıları” başlıklı seminer düzenledi. Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sağlık seminerinde diz, omuz, kalça eklemlerinde meydana gelen ağrıların nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilen konular detaylıca anlatıldı.

Kireçlenme ve romatizma şikayetleri artış gösteriyor

İkinci Bahar müdavimlerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Tağrikulu’nun hazırladığı sunum eşliğinde eklem ağrıları ve çeşitleri, belirtileri, nedenleri, eklem rahatsızlıklarının teşhis ve tedavi yöntemleri tüm ayrıntılarıyla dinleyicilere aktarıldı.
Eklem ağrılarının yaşlı insanlarda daha sık görülmesine rağmen genç yaştaki bireylerde de rastlanabilen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Tağrikulu “Eklem ağrıları genellikle eklem sıvısının azalması veya kıkırdak dokunun güç kaybından kaynaklanmaktadır. Yaralanmalar ve hastalıklar, obezite, yoğun spor aktiviteleri ve nadir de olsa psikolojik sorunlar eklemlerin zarar görmesine, ağrı oluşumuna sebep olabilir. Günlük yaşantımızda vücudun gereken dengeyi sağlamasında eklemler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle iş ve aile yaşantımızda hareket kabiliyetimizin korunması açısından eklemlerde oluşan ağrıların vakit kaybı yapılmaksızın tedavi edilmesi gerekmektedir” dedi.

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Obezite sorununa dikkat edilmeli

Eklemleri kaplayan deri yüzeylerde şişlik ve kızarıklık, hareket ve yürüyüş bozuklukları gibi etmenler eklem ağrılarının belirtileridir diyerek sözlerine devam eden Op. Dr. Bilgehan Tağrikulu“ Eklem ağrıları, kemik dokusu ölümü, kireçlenme, romatizmal ateş, kemik kırık ve çıkıkları, eklem iltihabı, kemik kanseri, raşitizm gibi sebeplerden oluşabilir. Eklem ağrılarının hastalığın türüne göre tedavi şekli bulunmaktadır. Romatizmal hastalıklardan kaynaklanan eklem ağrıları çeşitli fizik tedavi yöntemleri ve ilaçlarla tedavi edilirken kırık ve çatlak gibi durumlarda cerrahi operasyon gerekebilmektedir. Aşırı kilo almanın önlenmesi eklem ağrılarının azaltılmasında büyük etkendir. Eklem ağrılarından şikayetçi olan vatandaşların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli tetkikleri yaptırması, hastalığın erken tedavisi için büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

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